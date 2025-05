Os melhores sítios para comer cookies em Lisboa

Carolina Ribeiro começou O Grão de Cacau com uma amiga em 2018, quando frequentava a Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa. Findo o curso, cada uma seguiu o seu caminho e o projecto ficou na prateleira. Até a pandemia aparecer. Depois de ficar sem trabalho, Carolina fez um curso de fotografia de comida com Kimberly Espinel, do The Little Plantation, e voltou a pôr as mãos na massa em Maio, agora com fotografias à altura. No leque extenso de doçaria que faz aumentar os níveis de açúcar só de olhar, sobressaem as cookies gigantes bem ao estilo da nova-iorquina Levain Bakery. Cada unidade tem aproximadamente 170 gramas, uma boa dose de pepitas de chocolate e nozes, para terem tanto de fofas como crocantes. As encomendas são feitas pelo site e são sempre de caixas de quatro cookies, que trazem uma de chocolate negro e nozes e mais de três de sabores diferentes, que mudam todos os meses, sendo que não é possível escolher os sabores.

Preço: 14€