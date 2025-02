Cafés em Lisboa: 20 chávenas imperdíveis

A vista para a cozinha do Bread & Friends, no número 8 da Avenida Fontes Pereira de Melo, faz parar quem passa. Do lado de lá, tanto se amassa pão, como se fazem belos exemplares de pastelaria. Lá dentro, a paisagem estende-se, com uma das paredes em vidro. A ideia é tornar o processo totalmente transparente e convidar os clientes a acompanhar a produção, tanto do pão de fermentação longa como da pastelaria de assinatura – e a oferta é bem vasta. O conceito é do grupo Sana, que não se esqueceu do hábito bem português de beber café e apostou também numa máquina de torrefacção, instalada mesmo à entrada do espaço.