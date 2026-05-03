Os melhores sítios para estudar ou trabalhar em Lisboa

A vista para a cozinha da Bread & Friends faz parar quem passa. É que o chef de padaria entra ao serviço pelas 03.30 (quatro horas antes do horário de abertura, às 07.30) e é possível vê-lo a trabalhar a partir da rua. Lá dentro, a paisagem estende-se, com uma das paredes em vidro. O conceito é do grupo Sana, que não se esqueceu do hábito bem português de beber café e apostou também numa máquina de torrefacção, instalada mesmo à entrada do espaço. Na hora de sentar, há muito por onde escolher, desde os sofás junto às tomadas, para se instalar com o computador, às mesas de grupo a um recanto mais aconchegante, junto à lareira.