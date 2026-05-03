O que é bom não precisa de estar no centro da cidade para dar nas vistas. Este café fica na Estrada da Luz e é um achado para aproveitar. De que forma? A trabalhar, apreciando as janelas grandes e a luz que por elas entra, a tranquilidade do espaço e a boa música; a provar o iogurte com granola, os scones ou as torradas de pão alentejano ao pequeno-almoço, mais os menus de almoço. Sempre nas calmas, claro.
Precisa de redobrar a atenção num espaço com silêncio, conforto e boa luz? Há disso em Lisboa. Ou prefere trocar o ambiente fechado de uma biblioteca pelo burburinho de fundo, o som da máquina do café e o vai-vém das pessoas? Também há disso em Lisboa. Pusemo-nos no lugar de um estudante em época de exames ou de um trabalhador remoto, e partimos à descoberta. O resultado é este guia com os melhores sítios para estudar ou trabalhar em Lisboa. Do café simpático com internet rápida à biblioteca de um palácio histórico, eis mais de 20 espaços onde o fazer.
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