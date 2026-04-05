Os melhores quiosques em Lisboa para aproveitar o ar livre

O quiosque da Estrela, mesmo ao lado da basílica, foi pintado de azul e branco e exibe orgulhosamente o indicativo de Portugal que dá nome à marca de roupa +351. A ideia é ser mais do que um ponto de encontro no bairro: é ser um lugar onde os aficionados do gamão podem jogar umas partidas. Aqui, os jogos de tabuleiro podem vir acompanhados de um café de especialidade, de uma cerveja artesanal ou de pastelaria da Isco. Há ainda t-shirts da +351 à venda.
Já lá vai o tempo em que qualquer quiosque em Lisboa era apenas sinónimo de jornais e caramelos. Hoje, estas pequenas e charmosas estruturas são pontos de paragem obrigatória em zonas como o Cais do Sodré, a Avenida da Liberdade, o Saldanha ou o Campo Grande, mas também a Graça, Campolide ou Benfica. A sua grande vantagem é a total espontaneidade com que os podemos encarar: não exigem mesa marcada e estão sempre abertos para nos acolher no final do dia – para uma cerveja, um cocktail, petiscos ou mesmo refeições saudáveis. A oferta está sempre a crescer e animação não falta. Aqui, reunimos os 20 melhores quiosques de Lisboa.
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