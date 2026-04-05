Os melhores quiosques em Lisboa para aproveitar o ar livre

Ok, está cheio de turistas; sim, tem o zumbido dos tuk tuks como música de fundo; e sim, o selfie stick de um turista pode vazar-lhe uma vista. Mas, pesados os prós e os contras, a verdade é que a companhia de forasteiros que usam meias com chinelos é compensada com a vista desta esplanada, uma das melhores da cidade. É boa para assistir ao nascer do sol, ao pôr-do-sol e a tudo o que acontece nos entretantos. O menu tem o que precisa para sobreviver à canícula: sangria, cerveja, cocktails e água. Sim, aqui pode fazer mesmo muito calor. Seja responsável: por cada copo dos três primeiros, uma garrafinha da última (eis um algortimo em que pode confiar). Para picar, há wraps, salgadinhos e quiches.