Os melhores sítios para fazer piqueniques em Lisboa

Se quer floresta, é aqui que deve ir. Seja no Anfiteatro Keil do Amaral, com vista directa para o Tejo e um quiosque de apoio, seja no Parque de Merendas do Moinho do Penedo ou nas outras zonas de piquenique de Monsanto (perto do Parque Recreativo do Alvito, que é o delírio de qualquer criança, há inclusive um forno a lenha), o grande parque florestal da cidade é também a capital dos piqueniques. É só preparar a toalha.