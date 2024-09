Príncipe Real é um dos bairros mais cool do mundo

Está fechado o ranking dos 38 bairros mais cool do mundo. Em conjunto com milhares de leitores e residentes, os jornalistas e especialistas locais da Time Out espalhados pelo globo escolheram Notre-Dame-du-Mont, em Marselha, para o topo da lista deste ano. Lisboa figura na oitava posição, com o Príncipe Real, e o Porto ocupa o 30.º lugar, com o Bonfim.

Esta não é a primeira vez que o Príncipe Real brilha nesta lista global da Time Out. Estávamos em 2018 quando apontámos o bairro como o mais cool de Lisboa. Seis anos depois, aqui estamos novamente, prova de como esta zona da cidade continua única, adaptando-se à mudança, sem nunca perder a identidade. Mantém um charme clássico, bem lisboeta, mas tem vindo a ganhar cada vez mais uma vibe contemporânea e cosmopolita. Inevitavelmente, todos acabamos por lá ir parar – ou, pelo menos, assim o desejamos.

Note-se, especialmente, o que está a acontecer na Praça das Flores, onde, por estes dias, todo o bairro parece ancorar. Há vida de manhã à noite, embora de formas muito diferentes. Se durante o dia o ritmo é um, ao final da tarde as esplanadas e os bancos do jardim enchem-se e sente-se, acima de tudo, uma boa onda.

Gabriell Vieira

Se é verdade que muita desta movimentação acontece à boleia da gentrificação e de uma comunidade estrangeira residente cada vez maior, é igualmente certo que as portas que outrora estavam fechadas são hoje casa de novos negócios. Só nos últimos meses abriu aqui a gelataria artesanal Giola, o mexicano Cantina Flores e o Bar Alimentar do chef João Magalhães Correia com a equipa do bar Imprensa e que conquistou o crítico gastronómico Alfredo Lacerda, que lhe deu cinco estrelas. O bar de cocktails Cotovia é a mais recente adição.

Francisco Romão Pereira

Volta ao mundo em 38 bairros

Pelo sétimo ano consecutivo, a Time Out elegeu os melhores bairros por onde andar. No pódio, a fazer companhia a Notre-Dame-du-Mont – outrora conhecido como o "bairro dos artistas" de Marselha, com um "espírito rebelde", "becos coloridos, ruas cobertas de grafitis" e "avenidas ladeadas por plátanos" – estão Mers Sultan, em Casablanca (Marrocos), e Pererenan, em Bali (Indonésia).

No top 10 constam ainda bairros em Seul (Coreia do Sul), Portland (EUA), Bristol (Reino Unido), Sydney (Austrália) ou Rio de Janeiro (Brasil).

No site da Time Out Global, encontra a lista completa, bem como um pequeno roteiro para um dia perfeito em cada um dos bairros escolhidos para 2024.

🌍 Como está a vida na sua cidade? Responda ao Time Out Index Survey

+ O Lounge fecha no fim do ano. Até lá, dançaremos com lágrimas nos olhos