Monsanto: a capital dos piqueniques

É uma experiência muito comum na vida do lisboeta adulto: ir para o Keil do Amaral à festa de aniversário do filho de um amigo encher-se de quiche e procurar desesperadamente pela geleira das minis. Temos pela frente uma vida de fretes e, se é para os ter, que seja num sítio como este.

Dica: se quer fazer lá a sua festa vá cedo e deixe umas quiches numa toalha para guardar lugar. A afluência deste espaço no Verão chega a atingir níveis algarvios.

Grelhadores: Sim *

Mesas e Bancos: Sim

Parque Infantil: Não

WC: Sim

Extras: Mesas de pingue-pongue (leve bolas e raquetas)

Na Alameda Keil do Amaral, a caminho do anfiteatro natural, do lado esquerdo.

* Proibido fazer lume entre 1 de Julho e 30 de Setembro, o que inviabiliza o uso dos grelhadores nos Parques de Merendas