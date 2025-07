Madonna já não está lá de papo para o ar, mas você pode estar: o piquenique mais chique da cidade está de volta à Casa do Lago do hotel Pestana Palace, no Palácio Valle-Flôr em Lisboa. Aos sábados, entre as 13.00 e as 16.00, a refeição decorre num dos recantos do relvado, com salmão fumado, queijo de Azeitão, uma selecção de charcutaria de porco preto, compota de tomate, pães, croissants e pastelaria variada. O piquenique custa 30€ por adulto. Dos oito aos 14 anos a refeição fica nos 15€ (as crianças até aos sete não pagam). As bebidas são pagas à parte e tem muito por onde escolher: há sangria branca com ananás, maracujá e lima ou cocktails, além sumos naturais de laranja ou melancia para quem não alinha em álcool.