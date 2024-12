Coisas para fazer no dia 1 de Janeiro em Lisboa

A tradição do Concerto de Ano Novo volta a cumprir-se com os primeiros acordes do ano a soarem pela mão da Orquestra Metropolitana de Lisboa. O concerto está marcado para as 11.00, com uma segunda sessão às 17.00, no auditório do Centro Cultural de Belém. A direcção artística fica a cargo de Fernando Marinho e o repertório inclui valsas, polcas, aberturas de opereta e marchas da família Strauss.