Homo Urbanus. Uma Odisseia Cidamatográfica de Bêka & Lemoine

Artistas e cineastas, Ila Bêka e Louise Lemoine viajam pelo mundo desde 2017 para explorar a ideia de cidade como ecossistema, sempre observando o comportamento da espécie que designam como Homo Urbanus. Desse processo resultaram as 13 horas de filmes de 13 diferentes cidades, entre elas Tóquio, Mumbai/Bombaim, Rabat e Veneza, agora no MAC/CCB, naquela que é a maior apresentação do projecto até à data. Em cada uma das cidades, a rua é o grande palco onde as acções do quotidiano se desenrolam. No museu, uma "épica instalação de vídeo de uma pura observação cinematográfica convida o visitante a participar numa longa viagem pelo espaço urbano global." Com curadoria de Justin Jaeckle, a exposição pode ser vista até 20 de Abril de 2025.

Para dia 9 de Novembro, às 16.00, está marcada uma visita. A exposição será ainda acompanhada de um ciclo de cinema no Pequeno Auditório do CCB, com sessões a 3 de Dezembro, 7 de Janeiro e 13 de Fevereiro. Na Cinemateca haverá outras três sessões, a 11, 12 e 14 de Março. A dupla encontra-se a produzir um filme sobre Lisboa para juntar ao leque de cidades já percorridas. Será apresentado a 5 de Março, às 19.00, no CCB.

MAC/CCB. Praça do Império. Ter-Dom 10.00-18.30. 12€ / 7€ para residentes em Portugal (grátis ao Dom até às 14.00). Visita guiada 9 Nov (Sáb)16.00: gratuita, com inscrição prévia pelo e-mail servico.educativo.museu@ccb.pt e aquisição de bilhete de entrada no museu