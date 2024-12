Restaurantes abertos no dia 1 de Janeiro em Lisboa

Comece 2025 devagar e sem preocupações com um banquete à altura do ano que merece. No Epic Sana, junto ao Amoreiras, o brunch de Ano Novo tem tudo o que se espera de uma grande refeição. De um lado, a mesa de queijos e enchidos, do outro os ovos e as omeletes. Há uma estação de marisco com ostras e camarão cozido e uma zona com entradas como camarão salteado com cenoura à algarvia e amêndoa, ou tártaro de atum rabilho com maionese de sriracha e abacate. Nos pratos quentes, há uma canja de galinha do campo, um robalo assado e molho de crustáceos e uma bochecha de vitela confitada com puré de batata e bimis grelhados. Há ainda um showcooking em que é preparado um wellington com molho de demi glace. Nas sobremesas, mais uma dezena de opções. Para as crianças, além das pinturas, decoração e moldagem de pasta de açúcar em bolachas, há comida à medida (de mini hambúrgueres a esparguete à bolonhesa). O brunch tem o preço de 130€ (com bebidas incluídas). Dos 4 aos 12 anos, o valor da refeição é de 65€.