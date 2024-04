Os melhores restaurantes de Lisboa estão na nova Time Out

Há uns tempos, perguntaram-nos muito directamente, com uma certa indignação: “Quem são vocês para decidir se somos ou não os melhores, quando temos filas à porta todos os dias?” Somos a Time Out, muito prazer. Não julgamos restaurantes pelo comprimento das filas. Nem pelo número de seguidores nas redes sociais, coisa que aliás não existia quando Tony Elliot fundou a revista na mesa da cozinha da sua casa em Londres, em 1968 – sem imaginar que um dia a sua marca estaria espalhada por mais de 300 cidades de todo o mundo.

Fazer uma lista dos melhores restaurantes de uma cidade tendo em conta apenas os números (de pessoas à porta, de likes no Instagram, até de preços no menu) é fácil. Mas, neste caso, não é. Porque há matemática envolvida, há sim senhor, mas não só. Há coração. Há memórias. Há gostos. Assim são as mesas: objectos de design, mas principalmente locais de encontro, de reunião, de experiência.

Quem somos nós para lançar este guia de restaurantes de 2024?, pergunta-se agora o leitor. Experiência é uma boa palavra para vos responder e para nos descrever. Não avaliamos restaurantes sentados na secretária a teclar no computador, muito menos a fazer scroll infinito no telemóvel. Coisa rara nos dias que correm (mas que não era mais do que uma evidência no tempo de Tony Elliot): vamos lá, provamos, fazemos perguntas, trazemos respostas, tiramos fotografias, contamos uma história, partilhamos.

Os últimos meses na redacção de Lisboa foram alucinantes. Quem entra? Quem fica? Quem sai? Os critérios de escolha numa lista dos melhores são muitos – e nem sempre estamos de acordo uns com os outros ou até mesmo com os nossos críticos gastronómicos. “Então, mas já viste a fila à porta todos os dias?”, perguntámo-nos também pelo caminho. Sim, claro, mas há mais, muito mais para ver, avaliar e partilhar. Há muito mais para comer.

Nas 130 mesas que juntámos na nova edição trimestral da Time Out Lisboa, que chega às bancas já esta sexta-feira, dia 19 de Abril, fomos felizes. Esperamos que o seja também.

Ler de barriga cheia

Francisco Romão Pereira

Além do guia de restaurantes – e dos chefs que vão marcar 2024 e os pilares da restauração: os imigrantes –, vai encontrar na nova revista uma grande entrevista ao cronista, guionista e comediante de stand-up Manuel Cardoso, que falou com a Time Out antes de chegar a Lisboa com o espectáculo Red Flag (3 de Maio, Tivoli BBVA). Comédia, política e o quotidiano: fala-se de tudo e mais alguma coisa. E por falar em humor, Salvador Martinha escreve a crónica do costume, desta vez sobre a descaracterização de Lisboa.

Taylor Swift para swifties, onde pára o punk em Lisboa, o flower design, filmes que viram séries (e vice-versa), e a noite na Costa da Caparica são outros temas que dão pano para mangas na Time Out de Primavera.

Boas leituras. Vemo-nos no Verão.