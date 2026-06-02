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Lisboa

Piscina Arribas

  • Coisas para fazer
  • Grande Lisboa
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Aberto de 11 de Abril a Outubro

É uma das maiores piscinas de água salgada da Europa (com cerca de 100 metros e duas pranchas para saltar) e fica mesmo em cima da Praia Grande, com vistas incríveis para o mar. Apesar de fazer parte do Hotel Arribas, o acesso não é exclusivo a hóspedes. Tem uma área só para os miúdos, que pagam 12€ (Mai-Jun e Set-Out) ou 17€ (Jul e Ago) em dias de semana – adultos pagam 15€ ou 25€. A partir das 16.00 é sempre mais barato. Aos fins-de-semana os preços aumentam para 20€-30€ para si e 15€-20€ para os pequenos. A piscina, cuja temperatura da água costuma estar entre os 22ºC e os 24ºC, tem serviço de cafetaria e dá acesso ao restaurante se quiser confortar o estômago a meio do dia.

Detalhes

Endereço
Avenida Alfredo Coelho, 28
Lisboa
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