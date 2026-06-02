A Time Out diz

Aberta de 8 de Junho a 27 de Setembro

Mesmo ao pé do edifício da Junta de Freguesia de Carnide, está o Espassus Piscina. A partir de 8 de Junho, o recinto começa a funcionar todos os dias, das 10.00 às 19.00. De 14 de Setembro até ao final desse mês, passa a funcionar apenas aos fins-de-semana. Longe da confusão do centro da cidade, permite aproveitar os raios de sol deitado na bela da espreguiçadeira enquanto os miúdos estão na piscina dedicada a eles. Este ano, um dia inteiro custa entre 4€ e 7,50€ para residentes em Carnide e entre 6€ e 12€ para não-residentes – se quiser só aproveitar meio-dia, os preços baixam para os 3€-5€ e 5€-10€, respectivamente. Há ainda bilhetes familiares, para dois adultos e duas crianças, a partir de 15€. Se lhe apetecer uma imperial a meio da tarde, é só rumar até ao bar. Caso prefira uma refeição mais completa, tem o restaurante nas mesmas instalações. Mas atenção, a lotação na piscina costuma esgotar rápido, por isso o melhor é ir cedinho.