Os melhores sítios para praticar yoga em Lisboa

Está a ver aqueles serviços take away de restaurante? É semelhante mas em versão aula de yoga. O Yoga To Go dinamiza aulas a preços low cost. Nos dias em que o calor pede rua e a fotossíntese chama por nós, as aulas são ao ar livre. Normalmente, é sempre num jardim público da cidade, como no Jardim Norte do Instituto Superior Técnico (Seg-Qua 19.00). Quanto às despesas, as mensalidades variam, mas as aulas avulso ficam a 6€.