20 coisas incríveis para fazer em Lisboa

O que é? Um mercado do século XIX que começou por se chamar Mercado da Ribeira Nova e o povo, espantado por ver uma cúpula num mercado hortícola, chamava-lhe Mesquita do Nabo. As bancas com produtos frescos continuam a funcionar numa das alas, mas desde 2014 que se tornou o espelho da revista Time Out Lisboa.

Porquê ir? Tem uma selecção dos melhores restaurantes da cidade (com a presença de chefs como Marlene Vieira, Miguel Castro e Silva e Henrique Sá Pessoa), bares, espaços comerciais e uma sala de espectáculos. É o primeiro mercado do mundo em que tudo (com quatro ou cinco estrelas, nunca menos) é provado e escolhido a dedo por um painel independente de especialistas locais – os jornalistas e críticos da Time Out.

A não perder: Tudo. Se é bom, vai para a revista. Se é excelente, vai para o mercado. Mas, se tivermos mesmo de o mandar ir a um ou a outro, comece pelas manteigarias: a Manteigaria Silva, um ícone do comércio tradicional há mais de 100 anos, onde encontra porco preto vintage (60 meses de cura); e a Manteigaria, com pastéis de nata a sair do forno a toda a hora.