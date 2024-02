Esta é a mais recente aposta do Reîa Collective, fundado por Emil Stefkov e Sacha Gielbaum, proprietário também da Casa Reîa, na Costa da Caparica, e do Black Trumpet, que abriu pouco antes deste No Convento. À semelhança do que acontece nesses restaurantes, também aqui Pedro Henrique Lima é o chef executivo, embora a cozinha do No Convento esteja entregue ao chef residente João de Oliveira, que transitou d’A Travessa.

A sopa de cebola, com espuma de queijo emmental e tuile artesanal torrado (8€) destaca-se nas entradas, mas também há foie gras (21€), vieiras seladas (16€) e ostras com chalota, ninegrete de cidra de maçã vermelha e maçã verde (18€). Nos principais, João de Oliveira não tem dúvidas de que “o tournedo rossini é de longe o prato mais pedido”. Trata-se de lombo de vitela assado, servido com foie gras de pato, brioche, espargos verdes e uma demi-glace trufada (38€). Nas sobremesas, outro clássico da cozinha francesa, a tarte tatin (9€), feita com maçã verde, molho de caramelo salgado, sablé crumble e crème fraîche, a par do creme brûlée de baunilha com “bourbon beans” e frutas vermelhas da estação (9€).

Travessa do Convento das Bernardas 12 (Madragoa). 915 389 532. Ter-Dom 10.00-00.00