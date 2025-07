Editor Executivo, Time Out Lisboa

A ementa inclui empadas de frango e bolinhas de alheira. As receitas do lanche revertem para a associação.

Depois de vários labores manuais, eis que o projecto A Avó Veio Trabalhar chegou à cozinha. Em parceria com o Impact Hub Lisboa, nasceu o Avó Cooking Lab, que já alimentou muito boa gente, sobretudo nos pequenos-almoços servidos no terraço do Lux. Agora, a refeição é outra. Na Musa de Marvila, este sábado, a partir das 18.00, o lanche está servido.

O menu é composto por petiscos que confortam o estômago e que são bem portugueses – empadas de frango ou de vegetais (3€), croquetes de carne (2,50€), bolinhas de alheira (2,50€) e salada fria de cogumelos com azeite de trufa (4€). As receitas da venda deste menu revertem na totalidade para A Avó Veio Trabalhar.

Nem só de comer e beber (sim, porque cerveja não há-de faltar) será feita esta tarde em Marvila. Às 17.00, arranca um workshop de street art promovido pela Crack Kids. É gratuito e para todas as idades, a partir dos seis anos. Ao cair da noite, é também a Crack Kids que trata de musicar a hora de jantar, em mais uma edição de Crime Pays, com DJ sets e os ritmos do hip-hop nacional.

Rua do Vale Formoso, 9 (Braço de Prata). Sáb 18.00-03.00

