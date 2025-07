Durante quatro dias, há sandes dos Kitchen Dates na Massa Mãe

Director-adjunto, Time Out Portugal

No início, os Kitchen Dates – aliás, Maria Antunes e Rui Catalão – recebiam desconhecidos em sua casa, em Campo de Ourique, para servir os seus brunches e jantares veganos a quem se quisesse juntar à mesa. Um supper club. Depois, abriram em Telheiras o primeiro restaurante sem caixote do lixo do país, que em 2021 acabaria por sucumbir à pandemia. Mas, como prometido, não desapareceram – e agora vamos encontrá-los na Massa Mãe.

Entre esta quinta-feira, 24 de Julho, e domingo, 27, a dupla vai estar em formato pop-up na padaria artesanal de Paulo Martins. Quatro dias a que deram o nome de Sande-se Quem Puder. E portanto são sandes que levam para São Domingos de Benfica. Duas, para sermos exactos, feitas com um “pão especial”, de “fermentação longa (20 horas mínimo) com massa mãe e poolish, 100% mó de pedra”, adiantam por escrito à Time Out. “Algo entre ciabatta e focaccia.”

Apesar de serem apenas duas sandes, os recheios são muito diferentes. A Fermentada reúne manteiga de amêndoa, “kimchi à portuguesa” e vegetais assados entre duas fatias de pão. É a opção salgada. A outra, a Nutarroba, apela a palatos mais doces. É feita com creme de avelã, figo, alfarroba, banana da Madeira e morangos. Cada uma custa 9€. São ambas para levar (a Massa Mãe não dispõe de um espaço que permita comer ali mesmo) e estão disponíveis a partir das 10.00.

Rita Chantre O bacão em ataija da Massa Mãe

