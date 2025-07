Sugardaddies: eles querem sustentar o bairro inteiro... com pizzas napolitanas

Cerca de 950 quilómetros separam as cidades de Bergamo e Taranto, onde cresceram Davide Dellamuzia e Eros Colella, respectivamente. Conheceram-se em Marselha, onde o primeiro trabalhava como pizzaiollo e o segundo como chef. Há três anos e meio, mudaram-se para Lisboa. Depois de uma primeira experiência apenas com take-away, resolveram simplificar as receitas e abrir uma pizzaria de bairro, com porta para a rua, mesas e bancos corridos. A Sugardaddies abriu em Alvalade e ambos garantem que estas são as mais genuínas pizzas napolitanas.

"O conceito das pizzas era totalmente diferente", começa por explicar Davide, ainda sobre a primeira versão do negócio. "Eu fiz a base das pizzas, tudo o resto era pensado e cozinhado pelo chef. Agora, é totalmente diferente. É uma pizzaria fácil, para toda a gente do bairro. É super económica, mas com produtos de alta qualidade. Vem tudo de Itália, menos os legumes", continua.

RITA CHANTRE Davide Dellamuzia e Eros Colella

Na simplicidade, a dupla encontrou os sabores e texturas da pizzas que comiam no país de origem. "São pizzas clássicas que encontras em qualquer pizzaria de bairro em Itália. Se estiveres no centro de Milão, por exemplo, não é este tipo de pizza que vais ter. Não é uma pizza gourmet", refere Davide.

A ciência está na massa e Davide e Eros asseguram que estamos perante a prima pizza napolitana. A começar pela fermentação que dura, no mínimo, 24 horas, mas que pode chegar às 48. Fofa e alta quanto baste, resiste à moda das bordas insufladas. O resto é a magia dos ingredientes. Ao fim de um mês e meio, já há pizzas que se destacam no menu. É o caso da Italian Dream (11,50€), que dá nas vistas pelo tom rosado da mortadela e pela burrata fresca desfeita antes de servir. O pistáchio dá-lhe o toque final e, acredite, faz jus ao nome.

RITA CHANTRE

Como não podia deixar de ser, a dupla baptizou duas das pizzas em homenagem às cidades italianas onde cresceram. A Taranto (9€) tem base de tomate e mozzarella, presunto cru, rúcula e lascas de parmesão. A Bergamo (9€), com a mesma base, junta pepperoni, gorgonzola e cebola.

A simplicidade não está só nas pizzas. Também o espaço se concentra no essencial – uma cozinha à vista de todos, mesas altas e bancos para refeições rápidas e uma cave com pouca luz para quem se quiser demorar. A banda sonora, essa, é quase sempre hip-hop italiano. Na rua, as mesas e bancos corridos incentivam o convívio. "Aqui, comemos todos juntos", resume Davide, que partilha ainda a ideia de criar uma pizza especial todos os meses. Uma esplanada comunitária e uma iguaria que, por natureza, é para ser partilhada, o que não significa que não possa ser entregue directamente em casa, através das plataformas Glovo e Bolt Food.

RITA CHANTRE

Nas redes sociais, a Sugardaddies aposta numa imagem forte – o cor-de-rosa é um choque –, mas também deixa por revelar a cara dos dois mentores. Davide e Eros aparecem sempre de cara tapada, uma provocação entre tantas outras presentes no espaço. Uma delas está impressa nos individuais de papel debaixo de cada pizza. Diz: "It's ok to fall in love with me, don't worry." É a prova de que estes italianos estão habituados a arrebatar o palato alheio. É morder para crer.

Rua Dr. Gama Barros, 59C (Roma). Ter-Dom 19.00-23.00

