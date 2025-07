Aterrou um ovni no Coliseu – vem em paz e traz hambúrgueres

Sandes, sports bar com imperiais a 0,80€ durante a happy hour e salão de jogos. O segundo espaço do Taste Invaders, uma hamburgueria natural de Alvalade, é tudo isto. Tem dois pisos e 99 lugares. Abriu no início do mês nas Portas de Santo Antão.

O Coliseu dos Recreios leva 4300 pessoas. É uma das maiores salas de cultura em Lisboa (e uma das mais emblemáticas). Mas em dia de espectáculo pode ser difícil encontrar um sítio para comer, não só pela afluência mas também porque a Rua das Portas de Santo Antão está minada de armadilhas para turistas. Até há um ano, o próprio edifício do Coliseu tinha um grill desinteressante, à direita da entrada principal, virado para a Câmara do Comércio. Agora é diferente. Precisamente nesse sítio, abriu no início de Julho um Taste Invaders. É o segundo restaurante da marca, que se estreou em 2022, em Alvalade.

Os hambúrgueres selados, em formato de nave espacial, são o cartão de visita do Taste Invaders original. Aqui também. Aliás, todo o menu é igual. Mas, embora a identidade da casa-mãe tenha sido transposta para esta localização, o espaço é muito maior e permite novidades de outro tipo. Com dois pisos à disposição, os sócios João Baptista e Nuno Mourão decidiram reservar o rés-do-chão para refeições e alargar o conceito no andar de cima, que funciona como uma espécie de sports bar e salão de jogos. Com um balcão de bebidas à disposição, snooker (12€/hora), máquina de flippers (1€), uma de setas (1€) e três televisões ligadas em canais de desporto, é em si mesmo um novo espaço de lazer no coração da cidade.

“Não nos queríamos assumir como sports bar. Também não é um salão de jogos. É ali uma mistura porreira. Estás aqui, podes comer um hambúrguer, jogas um snooker, bebes uma cerveja… É fixe para os putos e para os adultos da nossa idade também”, afirma João. “Acho que conjuga bem. Não sabíamos muito bem o que fazer na parte de cima", acrescenta Nuno. “Quando pensámos nisto, achámos que a associação a hambúrgueres fazia sentido. É uma coisa que te satisfaz, que vem em tempos porreiros e que podes estar a comer em pé”, sublinha. Em pé ou sentado, porque há sete mesas neste segundo piso, que se juntam às 11 do piso inferior e às 10 da esplanada, num total de 99 lugares.

Rita Chantre Taste Invaders

O Taste Invaders está aberto todos os dias, a partir das 11.30. Fecha às 23.00 de domingo a quinta-feira, e à meia-noite à sexta-feira e ao sábado. Entre as 16.00 e as 19.30, torna-se um achado no centro de Lisboa: é a chamada happy hour. Durante este período, pedir uma imperial dá direito a duas. Ou seja, o que já é barato para esta zona da cidade – 1,60€ por imperial – passa a custar metade. Nos cocktails, este dois por um também se aplica. De resto, os preços dos hambúrgueres e demais sandes, bebidas e sobremesas são os mesmos de Alvalade. A decisão – deliberada, naturalmente – serve um propósito: cativar os locais.

Rita Chantre O sports bar/salão de jogos do Taste Invaders

“Quando comentávamos que vínhamos para aqui, falavam-nos nos turistas e diziam-nos que podíamos aumentar os preços. Mas decidimos manter os preços de Alvalade. A cerveja a 1,60€… é impossível arranjares nesta rua”, nota João. “Queremos que venham aqui portugueses. Há muita malta que mora aqui atrás – queremos que venham cá. A malta que trabalha aqui – queremos que venham cá. A cerveja na happy hour custa 80 cêntimos. Pá, isso então não existe nesta zona”, sublinha. “Claro que queremos que os turistas venham, mas também queremos que os portugueses venham. Não queremos fazer uma coisa para turistas. Isso para nós era importante. Então decidimos manter os preços. Para a malta como nós vir aqui, comer o seu hambúrguer, beber a sua cerveja, estar a jogar um snooker e não sentir que foi assaltado porque veio à Baixa. Vamos ver se acertámos nisso ou não.”

Rita Chantre João Baptista e Nuno Mourão

Há outra política da casa que se aplica de igual forma nos dois restaurantes: o refill. Na compra de um combo (hambúrguer/sandes, batatas fritas e bebida), os clientes têm direito a dois refills. Ou seja, é possível pedir para encher o copo mais duas vezes. Pode ser água, limonada, refrigerante ou… cerveja. Na prática, o combo vem, por exemplo, com três imperiais. Ou duas imperiais e uma limonada; ou um refrigerante, uma limonada e uma imperial. A sequência é indiferente: a única regra é que um copo serve três rodadas. “É conceito, vai existir em todas as lojas que tivermos. Não é promoção. É assim”, diz Nuno. “A malta fica admirada, principalmente com a imperial”, ri-se João. “É fixe”, acrescenta Nuno logo a seguir.

Esse lado cool, despretensioso e relaxado é algo que os dois sócios querem cultivar. No serviço e não só. Reflecte-se, por exemplo, em playlists escolhidas a dedo (vão de Dusty Springfield a Khruangbin, de Raul Seixas a Royel Otis, de Public Enemy a Lena d’Água). O que vem mesmo a calhar num sítio que, nos anos 1990, chegou a ser loja de discos.

Rita Chantre

O gosto pela música, a “muito boa relação” que dizem ter com os proprietários do Coliseu e a necessidade de afinar necessidades também os farão estar atentos à programação. “Estamos em constante contacto” – revela Nuno – “para sabermos qual é o target de cada espectáculo”, e adequar a resposta, em particular no staff. Sabem que, nesses dias, podem encher de um momento para o outro. Aliás, na noite de inauguração, 4 de Julho, tiveram “uma hora diabólica”, recorda João: apanharam a segunda data de Gregório Duvivier no Coliseu. Não serão todos assim. Noutros casos, terão mais trabalho ao longo do dia. “Sabemos que há espectáculos, como o do Gregório, em que a malta chega em cima, mas já estivemos aqui fechados [durante as obras], em que eram espectáculos para crianças, ou pessoas bem mais novas, em que o espectáculo é às nove da noite e eles chegam às dez da manhã”, observa Nuno. Também por isso, enquanto em Alvalade têm “quatro ou cinco” máquinas para selar e dar a forma final ao pão brioche, aqui têm 15.

Rita Chantre Combo Cheese & Onion

O quê que se come, afinal?

As possibilidades no menu são dez: seis hambúrgueres e quatro sandes. No primeiro lote, há o Simples, com hambúrguer, maionese, alface, tomate (7€, combo 10,50€); o Cheese & Onion, com hambúrguer, maionese de kimchi, cheddar, cebola caramelizada e cebola frita (10€/13,50€); o Egg Invader, com hambúrguer, maionese de ervas, bacon, ovo estrelado, rúcula e tomate (10€/13,50€); o Barbecue, com hambúrguer, molho barbecue coreano, bacon, cebola caramelizada, pepinos crocantes e alface (11€/14,50€); o Pesto & Mozzarella, com hambúrguer, mozzarella, pesto, tomate e rúcula (11€/14,50€); e o Chutney Goat, com hambúrguer, queijo de cabra, chutney de ananás, rúcula e nozes (11,50€/15€).

Rita Chantre Combo Pesto & Mozzarella

Nas sandes, a escolha é entre a Pork-Belly, com barriga de porco, maionese kimchi, bacon, pepinos crocantes e alface (10€/13,50€); a Crispy Shrimp, em pão de cenoura com camarão panado em panko, maionese de kimchi, pickles de cenoura e pepino e noodles de arroz (11€/15€); Korean Ossobuco, com ossobuco cozinhado a baixa temperatura, molho barbecue coreano, cebola frita, alface e tomate (11€/15€); e a vegetariana Crispy Mushroom, em pão de espinafres com Portobello panado em panko, maionese de ervas, pickles caseiro, alface e tomate (9€/12,50€). Os Ice Invaders (5,50€) são feitos no mesmo pão brioche, igualmente selados em forma de nave espacial. E é o que está a imaginar: uma sandes de gelado (natas, baunilha, chocolate ou caramelo salgado) com um topping.

Rita Chantre Os nachos do Taste Invaders

Foi sobretudo assim que, ao longo de três anos, foram conquistando Alvalade. No início, recorda Nuno, “foi duro”. Um bairro familiar tem as suas rotinas. “Hoje em dia, está em ponto de rebuçado, com as coisas a funcionar na plenitude.” E agora chegou a hora de crescer, levando para as Portas de Santo Antão não só os trunfos como todo o resto da carta, que vai dos nachos (Cheddar, 6,50€; Ossobuco; 8€; Chilli, 8,50€) nas entradas; aos brownies (3,60€-4,60€), à mousse de chocolate branco (4,60€) ou ao crumble de maçã (3,40€-5.50€) nas sobremesas. Nas bebidas, além da oferta habitual (cafetaria, cervejas, vinho, sangria, espirituosas), há sumos de fruta, milk shakes e cocktails, dos tradicionais (7€-8€) aos “invaders” (8,50€-9€).

Rua Portas de Santo Antão, 92 (Restauradores). Dom-Qui 11.30-23.00, Sex-Sáb 11.30-00.00