Hambúrgueres e gelados em forma de ovni avistados em Alvalade

Tudo começou em 1977, quando George Lucas apresentou ao mundo o universo Star Wars. Foi nesse mesmo ano que o japonês Tomohiro Nishikado, influenciado por esse universo galáctico, começou a desenvolver o Space Invaders, um jogo arcade com a premissa de destruir naves alienígenas. Em pouco tempo, o jogo conquistou terráqueos um pouco por toda parte, e este ano inspirou também o nome do novo restaurante de Alvalade. No Taste Invaders, aberto desde Agosto na rua José Duro, servem-se hambúrgueres e gelados prensados em forma de nave espacial – um projecto original (ou do outro mundo) dos sócios Matias D’Errico, João Baptista, Francisco Sá e Nuno Mourão.

Mariana Valle Lima

“Isto é um conceito coreano, o hambúrguer é todo selado. Queríamos fazer uma coisa diferente, por isso fizemos aqui uma fusão de sabores mediterrâneos e asiáticos. Cada hambúrguer tem sabores bastante diferenciados”, conta o argentino Matias D’Errico, que antes trabalhou como gerente no Jamie’s Italian, o restaurante italiano no Príncipe Real, e na cadeia de cozinha indiana Chutnify. Os seus três sócios também não são novatos no mundo da restauração. João, Francisco e Nuno são, inclusive, parceiros numa outra hamburgueria de Lisboa: a conhecida Hamburgueria da Parada, em Campo de Ourique.

Mariana Valle Lima Crispy shrimp

No menu, há opções menos tradicionais como o korean ossobuco (9€ simples, 11,5€ com bebida e batatas), um hambúrguer de ossobuco cozinhado a baixa temperatura, com molho barbecue coreano – que se diferencia pelo seu sabor fumado –, cebola frita, alface e tomate em pão brioche; ou o crispy shrimp (9€ simples, 11,5€ com bebida e batatas), com camarão panado em panko, maionese de kimchi, pickles de cenoura e pepino e noodles de arroz em pão de cenoura. O vegetariano é o crispy mushroom (7€ simples, 9,5€ com bebida e batatas), com portobello panado em panko e pão de espinafres. Mas há mais, como o mediterrâneo chutney goat (8,5€ simples, 11€ com bebida e batatas), com queijo de cabra, chutney de ananás, rúcula e nozes.

Mariana Valle Lima Korean ossobuco

Na Taste Invaders, apesar de os hambúrgueres serem o elemento principal, Matias D’Errico não lhe quer chamar hamburgueria ao restaurante. “Não é que não sejamos uma hamburgueria, mas temos um leque um bocadinho maior”, explica. “Nós abrimos às 11.00. Temos cookies caseiras, pastel de nata, algumas variantes para que a pessoa possa vir a qualquer momento do dia. Tenho ainda opções doces para comer à tarde e cocktails.”

Os ice invaders (5,5€), ou gelados prensados em pão brioche ou com panquecas, são outro chamariz do espaço. Só é preciso escolher o sabor, entre os quais a nata, o chocolate ou o caramelo salgado, e um topping, como a granola, o chantilly ou o amendoim caramelizado. Na carta também há outros doces, como o brownie (3,6€) ou crumble de maçã (3,4€), para complementar o hambúrguer ou para desfrutar à hora do lanche. Na extensa lista de bebidas, que contempla sumos, batidos, cervejas, e bebidas brancas, destacam-se os cocktails tradicionais e de autor. O invaders (8€), por exemplo, leva tequila, sumo de limão, xarope e coentros.

Mariana Vale Lima Gelado de nata com topping de caramelo salgado e amendoim caramelizado

Para já, o plano de Matias D’Errico e dos seus sócios é “captar os moradores do bairro”, mas para o futuro a ambição é maior. “Queremos fazer uma invasão por Lisboa. A ideia é abrir uma rede. Acreditamos muito na ideia”, diz. Até lá, entramos na nave espacial em Alvalade.

Rua José Duro 22 D e E (Alvalade). Dom-Qui 11.00-00.00. Sex-Sáb 11.00-01.00

