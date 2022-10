Müla: sabores do mundo num oásis em Alvalade

Com Natanael Silva nos comandos da cozinha, o novo restaurante do grupo Mercantina apresenta clássicos latinos e não só.

Na Mercantina, em Alvalade, continuam a servir-se pizzas napolitanas e outros clássicos da gastronomia italiana, mas na porta do lado a história é outra. É lá que mora o novo Müla, um restaurante do mesmo grupo que se dedica aos sabores latinos (e não só).

“Temos comida portuguesa, comida peruana, mexicana, espanhola… Conseguimos ir a várias culturas latinas e não só latinas, onde também há marco português. Vamos ter, brevemente, alguns pratos do Japão, onde também temos um pouco da nossa cultura”, detalha Natanael Silva, o chef executivo do grupo Mercantina.

Mariana Valle Lima

A carta é, por isso, extensa, mesmo a combinar com o espaço, todo ornamentado com plantas e a lembrar um oásis, onde cabem mais de 100 pessoas divididas entre o interior e a esplanada. Na ementa criada pelo chef não faltam pratos para partilhar, como as puntillitas fritas com molho tártaro (9,50€), uma tapa espanhola; os mexicanos tacos (10,50€, duas unidades), preparados com peixe do dia marinado, abacate, maionese de algas, crumble de milho e coentros; ou o peruano ceviche (12,50€). Antes, o melhor é não mandar para trás o couvert (2,80€ por pessoa), composto por pão da lagoinha, pão alentejano, manteiga de nata caseira, azeitonas marinadas e paté caseiro.

Mariana Valle Lima Tacos

Nos pratos principais, as opções também são muitas. A moqueca baiana de peixe e camarão com farofa de coco, noz e arroz basmati (16,50€), é uma delas, assim como o bem português arroz de galo e cogumelos em forno a lenha com manteiga de tomate seco e queijo da ilha (14,50€/uma pessoa ou 28€/duas pessoas). O surpreendente e intenso cheesecake (5,50€), com queijo da ilha, goiabada e bolacha de manteiga queimada é uma das maneiras de terminar a refeição, a par das tradicionais farófias (4,50€), aqui chamadas farófias da tia Albertina, em honra da senhora que desvendou a receita a toda a equipa.

Mariana Valle Lima Arroz de galo

“O feedback tem sido muito positivo e é engraçado porque temos, neste momento, avós que vêm com os netos. Eles comem uns peixinhos da horta que temos na nossa carta, por exemplo, e os netos vão para o ceviche”, conta o chef. “A carta do Müla vai rodando. Queremos respeitar a sazonalidade do produto. Brevemente iremos trazer novidades”, revela. Um dos pratos a integrar o menu muito em breve é o cozido à portuguesa, que estará disponível apenas ao domingo. Também podemos esperar um menu executivo, apesar de já existir um menu de almoço (14,50€), de segunda a sexta-feira, que inclui prato, bebida e café.

Centro Comercial Alvalade Lojas 7 e 8 (Alvalade). Dom-Qui 12.00-15.00, 19.00-23.00. Sex 12.00-15.00, 19.30-00.00. Sáb 12.30-15.30, 19.30.00.00

+ João Rodrigues prepara-se para abrir dois restaurantes e lança-se em projecto itinerante



+ No M Bistro & Terrace, há hambúrgueres no terraço e pratos de bacalhau na sala