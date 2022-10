João Rodrigues prepara-se para abrir dois restaurantes e lança-se em projecto itinerante

Em Abril, o chef João Rodrigues anunciou a sua saída do Feitoria, restaurante com uma estrela Michelin, depois de 13 anos. Na altura, deixou no ar a existência de novos projectos, mas só agora revelou, em entrevista ao Público, que se prepara para abrir dois restaurantes: um em Lisboa, em Março do próximo ano; e outro no Oeste, que deverá abrir apenas em 2024.

Sobre o restaurante em Lisboa, sabe-se que será na rua da Junqueira, que liga Alcântara a Belém, e que será um espaço informal com “comida de casa bem-feita e com bons produtos”, disse ao jornal diário. "É muito casual, muito na linha dos restaurantes que se via em Lisboa nos anos de 1970/80 e que, de alguma forma, perderam espaço. É um restaurante com essa ideia de balcão com mais algumas mesas, com muita coisa a acontecer por detrás do balcão, com produto visível, com janelas para as pessoas poderem olhar para fora envolvidas no ambiente", acrescentou. O nome, porém, ainda é um segredo.

No Oeste, o restaurante irá chamar-se Monda – palavra que se refere ao processo de agricultura que elimina as ervas daninhas que impedem o crescimento das plantas de cultivo. Fica numa quinta perto do campo e do mar, terá hortas e fará a criação de animais, e pretende-se que seja o mais auto-suficiente possível. Não será um hotel, mas o chef adianta que terá alguns alojamentos para receber visitantes.

Antes das aberturas, o plano é dar forma ao Residência – uma série de jantares a acontecer de norte a sul do país, e ainda ilhas, onde se cozinham produtos locais e sazonais em restaurantes, tabernas e outros espaços. “É algo que já quero fazer há muito tempo e tem a ver com as viagens que comecei a fazer pelo país com o Projecto Matéria”, com o qual promove e dá a conhecer os produtores nacionais que exercem boas práticas agrícolas e de produção animal em respeito pela natureza e meio ambiente.

