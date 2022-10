Insufláveis, piscina de bolas e buffet: no Sheraton os domingos nunca mais serão iguais

Com os dias mais frios e chuvosos, começa a ficar mais difícil arranjar bons planos para passar tempo de qualidade em família. Não queremos os miúdos agarrados a ecrãs, mas a rua nem sempre é uma possibilidade. A pensar nisso, o Sheraton Lisboa tem agora um brunch que inclui um pequeno parque de insufláveis, piscina de bolas, legos, desenhos e tatuagens – tudo enquanto os pais podem simplesmente relaxar.

O brunch, só por si, já era um óptimo plano de domingo: um buffet que inclui todos os clássicos de um grande pequeno-almoço de hotel, da charcutaria e dos queijos, aos bolinhos e salgadinhos, saladas e frutas, além de uma variedade de pratos quentes a pensar precisamente nos mais pequenos (há bolonhesa, mini hambúrgueres e creme de legumes). Panquecas, gelados, mousses e arroz-doce são só algumas das opções de sobremesa.

DR

Mas a grande novidade é a área SheraTOON by Playbus, disponível apenas aos domingos. Numa sala do hotel, no andar acima do restaurante, há três insufláveis, piscina de bolas, mesas com legos e material de desenho, música animada e monitores que garantem a ordem e a segurança da pequenada. Os pais podem entrar e brincar com os filhos, mas também podem ficar-se pelos muitos sofás do hotel – à porta desta zona, há até uma área com café e pequenos doces para que nada falte.

O brunch é servido das 12.30 às 15.00, mas a área infantil abre logo às 10.30 (e termina à mesma hora do brunch). O convite é para que se chegue cedo e se aproveite a manhã com muitas brincadeiras, descendo para o brunch quando apetecer. E como nem todas as crianças se aguentam muito tempo à mesa, é possível voltar para os insufláveis quando quiserem, mesmo que os pais continuem o repasto.

O preço do brunch (39€/maiores de 13 anos e metade do valor para crianças dos 3 aos 12 anos) inclui o acesso à SheraTOON by Playbus.

Sheraton Lisboa Hotel & Spa. R. Latino Coelho 1 (Picoas). Dom 10.30-15.00. Reservas em https://sheratonlisboaofertas.com/pt/brunch

