A bicicleta dos batidos voltou à Lx Factory. Só tem de ter sede e pedalada

Editor Executivo, Time Out Lisboa

A primeira liquidificadora a pedal estacionou na Lx Factory em 2019. Seis anos depois, o The Therapist recupera a engenhoca e põe os clientes a dar à perna para fazer o próprio smoothie.

Mais saudável é difícil. Seis anos depois da primeira bicicleta-liquidificadora ter estacionado na Lx Factory – na altura, pela mão da Veggie Wave –, a engenhoca volta a Alcântara, desta vez na esplanada do The Therapist. O restaurante conhecido pelas receitas saudáveis e com ingredientes sazonais tem um novo bar de smoothies, mas onde cada cliente vai ter de pedalar vigorosamente para dar força à liquidificadora.

Sem electricidade, é pura energia mecânica. Quanto mais força fizer, mais cremosa sairá a bebida. E tem três à escolha – o Red Berries, com frutos vermelhos, banana e maçã, o Green Tropical, com ananás, banana, manjericão, spirulina e sumo de maçã, e o Power Peanut, feito com banana, manteiga de amendoim, canela e bebida vegetal.

É certo que qualquer um destes smoothies vai sempre ser resultado de esforço físico, ainda assim custam 4,90€.

Rua Rodrigues faria, 103 (Alcântara). Seg-Dom 09.00-19.00

