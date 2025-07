Com Ricardo Araújo Pereira ou José Gil, arranca a primeira Festa do Livro de Oeiras

Evento começa esta sexta-feira, 18 de Julho, e vai até dia 27 no Templo da Poesia, Parque dos Poetas. No centro da festa estarão sobretudo livrarias independentes.

De 18 a 27 de Julho, uma parte do Parque dos Poetas vai transformar-se num oásis de livrarias independentes e solidárias. Mais do que puxar pelas editoras, o concelho de Oeiras decidiu entrar no universo das feiras do livro lançando a sua Livraria: Festa do Livro de Oeiras. "A iniciativa visa celebrar as livrarias como espaços de curadoria e identidade cultural", lê-se na página da autarquia.

No fundo, são "as pequenas livrarias espalhadas por este país fora, e em que o papel do livreiro é fundamental nas questões de oferta disponível e aconselhamento ao leitor", que fazem o programa, defendeu ao jornal Público Gaspar Matos, director do Departamento de Artes, Cultura, Turismo e Património Histórico da Câmara Municipal de Oeiras (CMO). Do rol de livrarias (no total, serão 19) fazem parte a Tigre de Papel, a Ler Devagar, a Letra Livre, a Gatafunho, a Greta, a Snob, a Tinta nos Nervos, a Arquivo, a Livraria da Travessa ou a Bizantina, mas também a chancela do município, Os Livros de Oeiras, ou o espaço solidário Livraria Solidária Carnide.

Pontes, humor, Terry Eagleton e Reininho

A par das vendas, dos bons conselhos e da leitura silenciosa, há também uma programação que atravessa a música, o pensamento, o teatro e a dança. "Num tempo de polarizações", o tema escolhido para esta primeira edição resume-se à palavra "pontes", tendo o evento, por isso, um foco particular no diálogo, mas também em "propostas que unem literatura, música, teatro e dança, fruídas num ambiente de encontro e partilha".

No centro da construção estarão convidados como o filósofo José Gil, logo na sessão de abertura (18 de Julho, 18.30); o músico Dino d'Santiago, que apresenta o seu livro A Cicatriz (dia 23, 18.30); o fadista Ricardo Ribeiro, que dará uma conversa-concerto (dia 23, 21.30); o humorista Ricardo Araújo Pereira e o crítico literário Terry Eagleton, que conversarão sobre "A ponte no humor" (dia 25, 18.30); o músico Rui Reininho, que será entrevistado (dia 26, 18.30); ou David Fonseca, que será a figura de mais uma conversa-concerto (também no dia 26, 21.30).

A Livraria: Festa do Livro de Oeiras assume-se, ainda, como "uma das propostas para que Oeiras seja, até ao final do ano, Cidade Criativa da Literatura da UNESCO, um processo que se encontra em fase final de apreciação", frisou Gaspar Matos ao jornal Público. A programação completa do evento está disponível no site do município.

Templo da Poesia, Parque dos Poetas (Oeiras). 18-27 Jul, Seg-Qui 17.00-22.00, Sex-Dom 10.00-23.00. Entrada livre

