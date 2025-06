Festival ao Largo vai dar música ao Chiado, com Camões, Stravinski e Verdi

A 17.ª edição do Millennium Festival ao Largo arranca no dia 4 de Julho. Ao longo de 13 noites, pelo palco montado no Largo de São Carlos, no Chiado, vão passar o Coro do Teatro Nacional de São Carlos, a Orquestra Sinfónica Portuguesa e os elementos da Companhia Nacional de Bailado. No programa, há celebrações dos 500 anos do nascimento de Camões, uma presença reforçada da ópera e, na dança, uma mistura de novas criações com clássicos de sempre. Todos os espectáculos são gratuitos.

Mas comecemos pela ópera, carro-chefe da programação deste ano do festival. Nos dias 15 e 16 de Julho, às 21.30, sobe ao palco Aida, obra-prima composta por Giuseppe Verdi em 1870, num espectáculo que trará os momentos mais importantes da ópera em versão concerto. Nas duas noites, será interpretada pelo Coro do Teatro Nacional de São Carlos e pela Orquestra Sinfónica Portuguesa.

O mesmo formato adaptado regressa ao palco do Festival ao Largo nos dias 26 e 28 de Julho, com Thaïs, ópera dramática do francês Jules Massenet, composta em 1894. A terceira ópera em cartaz é La bohème, de Giacomo Puccini, e será projectada no largo, a 19 de Julho, a partir de uma récita gravada a 20 de Março de 2022.

O dia 18 de Julho será outro dos pontos altos desta edição. O espectáculo Grandes Coros de Ópera compila uma dúzia dos mais emblemáticos trechos líricos do repertório do Coro do Teatro Nacional de São Carlos. Conte ouvir mais Verdi, mas também Bellini, Bizet e Wagner, entre outros.

Mas o programa conta com outros pontos altos. No fim-de-semana de abertura, celebra-se a obra de Camões, ainda a propósito dos 500 anos do seu nascimento. Concerto de Sopros e Coro Masculino é o espectáculo marcado para dia 4 de Julho, às 21.30. Nele, tenores, barítonos e 12 instrumentos de sopro interpretam Sete Predicações de «Os Lusíadas», obra encomendada pela Secretaria de Estado da Cultura a Fernando Lopes-Graça, por ocasião do quarto centenário da morte de Luís de Camões, e que se estreou a 20 de Agosto de 1980, no Festival de Música da Costa do Estoril. Além da Orquestra Sinfónica Portuguesa, o espectáculo conta com o Coro Masculino do Teatro Nacional de São Carlos e com outras duas peças – Abertura para sopros em Dó Maior, op. 24, de Felix Mendelssohn, e Missa campal, de Bohuslav Martinu.

No dia seguinte, à mesma hora, o coro feminino entoa Madrigais Camonianos II, que terá como peças centrais algumas das conhecidas composições de Luís de Freitas Branco sobre a poesia de Camões – Pois dano me faz, Falso cavaleiro ingrato e Apartaram-se os meus olhos.

Também a dança volta a ter destaque no programa, nomeadamente com a colaboração da Companhia Nacional de Bailado, que sobe ao palco do Festival ao Largo nos dias 10, 11 e 12 de Julho, às 22.00. O serão começa com Quatro Cantos num Soneto, uma nova criação de Fernando Duarte, em conjunto com as bailarinas Ana Lacerda, Inês Amaral, Isabel Galriça e Paulina Santos, inspirada na obra de Luís de Camões, e segue com Stravinski Violin Concerto, do histórico coreógrafo George Balanchine.

Nos dias 22 e 23 de Julho, as atenções desviam-se para os Estúdios Victor Córdon, onde 12 bailarinos entre os 14 e os 18 anos vão dar corpo a criações de coreógrafos de relevo internacional. Este ano, a oitava edição do programa Território – que já acolheu mais de 90 jovens bailarinos provenientes de cerca de 40 escolas de dança de todo o país – elege uma remontagem de Smokey Sarah, de Marco Goecke, e 12 Pombos, nova criação do israelita Nadav Zelner.

Para o dia 12 de Julho está ainda agendado um atelier para crianças dos oito aos 13 anos, pela Companhia Nacional de Bailado. Epopeia ...? Rima com baleia! é um mergulho "no fantástico oceano de palavras daquele que é sem dúvida alguma, um dos grandes nomes da literatura portuguesa" – Camões. É às 10.00, nos Estúdios Victor Córdon.

Largo de São Carlos. 4-29 Jul. Entrada livre

