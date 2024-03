11 coisas para fazer em família este fim-de-semana

Concebido para as crianças que ainda não tiveram contacto com o autor, Gil Vicente POP, um espectáculo do teatro meia volta para ver no Museu Nacional do Teatro e da Dança, procura transportar as famílias até ao maravilhoso mundo do teatro vicentino, de uma forma divertida e muito original. Com texto e direcção de Alfredo Martins, a interpretação é de Luís Godinho.