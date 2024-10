O Natal chega à Amadora no Halloween (com pista de gelo)

O Natal é quando o Homem quiser. E o UBBO Shopping Resort, na Amadora, quer que seja no Halloween. Confuso? O centro comercial inaugura a pista de gelo típica da quadra esta quinta-feira, 31 de Outubro, Dia das Bruxas. A partir das 18.00 vai ser possível deslizar de patins no gelo ao som de música dos anos 80 e 90. Nessa noite, a entrada é gratuita para todos os que aparecerem mascarados – ainda não tem disfarce? Inspire-se nas personagens que marcam 2024, vista as crianças a rigor ou faça uma visita às melhores lojas de disfarces em Lisboa.

A marcar a tradição anual do shopping, em parceria com a Federação de Desportos de Inverno de Portugal, juntam-se as atletas de patinagem artística Lucília Reis e a Ahata Puchkina para uma coreografia, e jogadores de hóquei no gelo para uma demonstração. Os mais corajosos, terão oportunidade de entrar e aprender a patinar com os pros. A música ficará a cargo do DJ Mojo e de Filipe Rico.

A pista de gelo do UBBO, com 450m2, fica a funcionar até ao dia 12 de Janeiro de 2025, com o custo de 5€ por cada 20 minutos (mais 3€ com aluguer de um equipamento de apoio em forma de foca ou rena). O pack de família, com quatro entradas e dois apoios, fica por 23€.

UBBO Shopping Resort, Amadora. Qui, 31 Out a partir das 18.00. Entrada livre. Até 12 Jan, todos os dias. 5€ (20 min)

