Halloween
DR
DR

As melhores lojas de disfarces em Lisboa

Independentemente da inspiração, há lojas que convém ter debaixo de olho na hora de preparar a fatiota para o Halloween.

Mauro Gonçalves
Editado por Mauro Gonçalves
Editor Executivo, Time Out Lisboa
Escrito por: Editores da Time Out Lisboa
Quem quer muito, encontra sempre uma razão para se disfarçar, sobretudo nesta fase do ano, em que temos o Halloween à porta. É altura de pregar sustos, perder horas com maquilhagens horripilantes e até de vestir os mais pequenos a rigor. Até porque há desfiles a acontecer por toda a cidade (e para todas as idades) e festas que exigem esmero na fantasia. Para garantir que faz um brilharete, damos-lhe uma ajuda. Só tem de escolher o modelo e os acessórios nas melhores lojas de disfarces em Lisboa.

As melhores lojas de disfarces em Lisboa

Mascarilha

  • Compras
  • Trajes de fantasia
  • Avenida da Liberdade/Príncipe Real
Mascarilha
Mascarilha
© DR

É uma das lojas mais conhecidas do país e um dos locais mais seguros para safar aquele fato incrível para o Carnaval, para o Natal, para a Páscoa, para o Halloween ou para qualquer festa temática mais inesperada. Mas vá o quanto antes porque esta loja junto à Avenida da Liberdade costuma andar concorrida nesta altura do ano. Para homens, mulheres, crianças, bebés e até mesmo para animais de estimação, pouco vai faltar entre máscaras, disfarces, balões, serpentinas ou fatos completos. Também há lojas Mascarilha em Sete Rios e na Parede.

Ler mais

Casa do Carnaval

  • Compras
  • Trajes de fantasia
  • Santa Maria Maior
Casa do Carnaval
Casa do Carnaval
©DR

É a loja de venda de artigos festivos mais antiga do país e uma das mais antigas da Europa. Fundada em 1889, acompanhou a evolução dos festejos do Entrudo lisboeta e foi testemunha de tradições como o Xé-Xé, a personagem principal do Carnaval alfacinha, cujo adereço mais emblemático era o chapéu de dois bicos com frases obscenas. Mas a experiência desta loja dita que o stock tem de acompanhar as tendências e para este Halloween há disfarces bastante contemporâneos, além dos clássicos, pois claro.

Ler mais
Party Land

  • Compras
  • Trajes de fantasia
  • Sete Rios/Praça de Espanha
Party Land
Party Land
DR

Para o Carnaval e para o Halloween, a Partyland enche-se de artigos dedicados às quadras mais animadas do ano, desde fatos e perucas até acessórios e material de decoração. Os disfarces completos são um espanto, tanto para adultos como para crianças. As opções vão da bailarina ao bombeiro, passando pelos Beatles. Se a festividade lhe der para algo mais composto do que apenas uma fatiota, saiba que por lá também vai encontrar lentes de diferentes cores, chapéus, máscaras, perucas, barbas e bigodes.

Ler mais

Toys R us

  • Compras
  • Brinquedos e jogos
  • Benfica/Monsanto
Toys R us
Toys R us
DR

É o paraíso dos brinquedos, mas por esta altura do ano veste-se a rigor para que não falte nada, nem a adultos nem a crianças. Os disfarces incluem figuras e personagens bem conhecidas, como o Batman, um estudante de Hogwarts ou até a pequena Wednesday. Também há acessórios, material de caracterização, decorações – encontra aqui tudo e mais alguma coisa para equipar toda a família.

Ler mais
Centroxogo

  • Compras
  • Brinquedos e jogos
  • Grande Lisboa
Centroxogo
Centroxogo
DR

É um daqueles destinos seguros na hora de comprar um jogo, um brinquedo e, em altura de Carnaval e Halloween, um disfarce à altura das elevadas exigências dos mais pequenos. Das princesas da Disney às habituais noivas cadáver, as opções são mesmo para todas as idades. Além da loja no UBBO, também existe uma nos Olivais, no Spacio Shopping, e outra no Alegro Sintra. 

Ler mais

