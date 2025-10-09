As melhores lojas de disfarces em Lisboa

É uma das lojas mais conhecidas do país e um dos locais mais seguros para safar aquele fato incrível para o Carnaval, para o Natal, para a Páscoa, para o Halloween ou para qualquer festa temática mais inesperada. Mas vá o quanto antes porque esta loja junto à Avenida da Liberdade costuma andar concorrida nesta altura do ano. Para homens, mulheres, crianças, bebés e até mesmo para animais de estimação, pouco vai faltar entre máscaras, disfarces, balões, serpentinas ou fatos completos. Também há lojas Mascarilha em Sete Rios e na Parede.
Quem quer muito, encontra sempre uma razão para se disfarçar, sobretudo nesta fase do ano, em que temos o Halloween à porta. É altura de pregar sustos, perder horas com maquilhagens horripilantes e até de vestir os mais pequenos a rigor. Até porque há desfiles a acontecer por toda a cidade (e para todas as idades) e festas que exigem esmero na fantasia. Para garantir que faz um brilharete, damos-lhe uma ajuda. Só tem de escolher o modelo e os acessórios nas melhores lojas de disfarces em Lisboa.
