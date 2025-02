Coisas para fazer no Carnaval em Lisboa

Também no sábado, 1 de Março, há uma outra festa, mas no Cais do Sodré. No Estúdio Time Out, em vez do samba, dança-se o hip-hop e o R&B dos anos 2000. No palco, conte com Gutto, Cruz Fader, Raissa Bhering & The Throwback Band, o DJ Riskit e ainda Demi Leigh. Como uma boa festa de Carnaval, pede-se que vá com um disfarce inspirado nos anos 2000, por isso toca a desenterrar as calças de cintura baixa e os tops curtinhos. O melhor vestido terá direito a uma entrada dupla num próximo evento no Estúdio Time Out.