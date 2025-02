Durante dois dias (3 e 5 de Março), os mais pequenos podem brincar ao Carnaval no Museu da Carris. Além das oficinas didáticas do costume, dedicadas à Carris e ao Museu, vão oferecer actividades para ocupar as férias das crianças. A programação divide-se entre a parte da manhã e da tarde com oficinas diferentes - no primeiro dia (3 Mar), está prevista a oficina Lisboa de Outro Mundo onde os miúdos podem criar a própria imagem da cidade com técnicas de colagem e pastel a óleo; já almoçados, retomam às actividades com a oficina Tenho em mim todas as pessoas do mundo. No dia 5, os mais novos são convidados a construir um Mini 1001 de madeira e a desvendar enigmas. A inscrição pode ser feita para cada oficina, com o valor de 9€.