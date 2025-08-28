No Museu das Ilusões, no Chiado, ver e crer não tem nada a ver. Logo à entrada deste projecto de entretenimento mas também educativo, para todas as idades – que nasceu em Zagreb em 2015 e que já tem 58 moradas em todo o mundo – um colorido Fernando Pessoa dá as boas-vindas, sem nunca tirar os olhos dos visitantes, estejam eles em que ponto da sala estiverem. Num espaço com um total de 600 metros quadrados e mais de 20 propostas, que pedem cerca de 45 minutos para explorar, sucedem-se miragens, quadros sem vida que se mexem, salas que desafiam a gravidade, cubos que se transformam em pirâmides ao virar da esquina, discos hipnotizantes e muitas outras ilusões ópticas, geométricas ou de perspectiva. Pensado para, acima de tudo, despertar a curiosidade e explicar fenómenos científicos, o espaço é também altamente instagramável, com instalações a pedir fotografias como o Infinity Portal, que desafia a posar como o Super-Homem e depois rodar a imagem a 180 graus; ou o Eléctrico Invertido, para fingir que está no tecto do 28. No final da visita, as famílias encontram um ginásio para o cérebro, com vários jogos que pais e filhos podem usar à-vontade. Depois, um néon avisa “Back to reality”, levando-os à loja de recordações com objectos tão coloridos que saltam à vista da rua.