Lisboa

Subscrever
Procurar

Lisboa

Pavilhão do Conhecimento
Pavilhão do Conhecimento
Pavilhão do Conhecimento

As melhores coisas para fazer em Lisboa com crianças

Junte a família e parta à descoberta das melhores coisas para fazer em Lisboa com crianças – todas elas divertidas também para os pais.

Vera MouraRaquel Dias da Silva
Escrito por Vera Moura e Raquel Dias da Silva
Publicidade

Para todas as idades e para todos os gostos, o que não faltam são coisas para fazer em Lisboa com crianças. Faça chuva ou faça sol, não há desculpas para ficar em casa a virar o quarto dos brinquedos do avesso ou a fazer maratonas televisivas:há museus onde os mais novos são sempre bem-vindos, restaurantes com aqueles pratos que eles nunca recusam, lojas para grandes compras XS, quintas pedagógicas para ir ao campo sem sair da cidade, livrarias com histórias e ilustrações de sonho, e dezenas de parques e jardins para lhes gastar a energia num instante. Vá, junte a família toda e parta à descoberta.

Recomendado: As melhores coisas para fazer com crianças este mês

Coisas para fazer em Lisboa com crianças

Despertar o espírito de cientista maluco

  • Museus
  • Ciência e tecnologia
  • Parque das Nações
Despertar o espírito de cientista maluco
Despertar o espírito de cientista maluco
©DR

Ser astronauta por um dia, andar num carro com com rodas quadradas, ou descobrir a cozinha molecular. Fascinante para miúdos, o Pavilhão do Conhecimento corre o risco de ser irresistível também para os mais crescidos. O museu da ciência nascido em 1999 no Pavilhão do Conhecimento dos Mares da Expo 98 vive num edifício desenhado pelo arquitecto Carrilho da Graça e acolhe uma exposição permanente empolgante para miúdos com tiques de engenhocas. Vale a pena ficar atento às exposições temporárias.

Ler mais

Ir ao teatro

  • Miúdos
  • Belém
Ir ao teatro
Ir ao teatro
©José Frade

Peças de teatro infantis há muitas, mas um espaço em Lisboa pensado em exclusivo para crianças e o público jovem só há um: o Teatro Municipal Luís de Camões, LU.CA para os amigos. Depois de décadas a servir de morada ao histórico Belém Clube, na Calçada da Ajuda, tem hoje um programa desenhado e pensado pelo serviço educativo do Maria Matos, que desenvolve aqui o seu trabalho. Tem programação o ano inteiro, que vai muito além do teatro: há festas, debates, exposições e muito mais.

Ler mais
Publicidade

Vestir o avental

  • Coisas para fazer
  • Aulas e workshops
  • Cais do Sodré
Vestir o avental
Vestir o avental
Fotografia: Ana Luzia

Quer sejam boa boca, indecisos ou esquisitinhos, não vai ter problemas em encontrar algo de que eles gostem numa visita ao Time Out Market, no Cais do Sodré. Mas se tem por aí um chef em potência, desejoso de vestir o avental e pôr as mãos na massa, o melhor é a escola de cozinha do mercado. Isso mesmo: a Academia Time Out, no meio de toda aquela movida gastronómica, tem uma agenda de workshops de cozinha animada – e que nunca esquece os mais novos. Os cursos para os pequenos cozinheiros apurarem os seus dotes culinários podem incluir gelados, cookies, hambúrgueres, pizzas e até pásteis de nata.

Ler mais

Ver estrelas

  • Atracções
  • Belém
Ver estrelas
Ver estrelas
©Bruno Neves/Planetário

Mesmo quando não há estrelas no céu, há estrelas no Planetário Calouste Gulbenkian, sob a cúpula de 23 metros. Além de sessões temáticas para diversas idades, oferece observações astronómicas, programas Ciência Viva no Verão, noites com um astrofísico no último sábado de cada mês, para além de outros Encontros com o Cientista, várias actividades educativas para grupos escolares, comemorações de eventos e efemérides.

Ler mais
Publicidade

Brincar aos crescidos

  • Miúdos
  • Grande Lisboa
Brincar aos crescidos
Brincar aos crescidos
DR

“O que queres ser quando fores grande?” Se os miúdos nunca sabem o que responder, leve-os ao parque temático Kidzania, onde eles podem brincar aos crescidos o dia inteiro. Há mais de 60 profissões por onde escolher numa cidade em ponto pequeno, mas com tudo o que as grandes têm: aeroporto, fábricas, esquadra da polícia, bancos, bombeiros e até um estádio de futebol. Mas então a vida dos adultos é só isto? Trabalhar, trabalhar, trabalhar?  Não se divertem nem um bocadinho? Divertem pois: também há cabeleireiros, escape rooms, lojas, restaurantes, um teatro e até uma discoteca. 

Ler mais

Perceber como eram os carros dos reis

  • Museus
  • Belém
Perceber como eram os carros dos reis
Perceber como eram os carros dos reis
©Wikipedia

O Museu dos Coches nasceu em 1905. Apesar de velhinho, está como novo: em 2015 ganhou uma nova morada, onde se podem ver dezenas de viaturas de gala e de passeio dos séculos XVI a XIX. Se o seu filho é louco por carros, mostre-lhe que nem sempre tiveram mudanças, vidros automáticos e colunas de som com subwoofer. Os coches em exposição atravessam as várias épocas da história de Portugal e são o suficiente para que os mais novos deixem de olhar para cavalos apenas como a potência do motor. Entre as actividades paralelas às visitas tradicionais estão workshops, como o de técnica de douramento (sim, no tempo dos reis, os coches eram pintados a ouro de verdade).

Ler mais
Comprar bilhete
Publicidade

Ir ao campo sem sair da cidade

  • Miúdos
  • Encarnação
Ir ao campo sem sair da cidade
Ir ao campo sem sair da cidade
Quinta Pedagógica dos Olivais

Entre os enormes arranha-céus e a poucos quilómetros das avenidas cheias de carros e motas, há espaços verdes com animais do campo, hortas biológicas, pomares e actividades rurais que os miúdos nunca pensaram experimentar, como a lavoura, fazer pão em forno de lenha ou dar banho à bicharada. Se os seus filhos pensam que o leite nasce no pacote e que a fruta vem do supermercado, está na hora de os levar à Quinta dos Olivais, ou escolher outra quinta pedagógica, que o que não falta são opções à volta de Lisboa.

Ler mais

Saltar até cair

  • Coisas para fazer
  • Sintra
Saltar até cair
Saltar até cair
Fotografia: Manuel Manso

Tudo a saltar, tudo a saltar – qualquer semelhança com um hino-urbano-clubístico é pura coincidência. Até porque quem entra em parques de trampolins sabe que é para saltar como se tivesse molas nos pés e quisesse chegar ao infinito e mais além. Instalam-se em grandes armazéns, normalmente na periferia, com um grande pé alto e espaço para receber camas elásticas e trampolins (não só para os mais pequenos, mas também para os crescidos, que podem ser crianças quando o espírito interior assim o quiser). Pode começar logo pelo Quantum Park, um dos maiores da Europa, mas desafiamo-lo a percorre-los a todos.

Ler mais
Publicidade

Enganar os olhos e o cérebro

  • Miúdos
  • Chiado
Enganar os olhos e o cérebro
Enganar os olhos e o cérebro
DR

No Museu das Ilusões, no Chiado, ver e crer não tem nada a ver. Logo à entrada deste projecto de entretenimento mas também educativo, para todas as idades – que nasceu em Zagreb em 2015 e que já tem 58 moradas em todo o mundo – um colorido Fernando Pessoa dá as boas-vindas, sem nunca tirar os olhos dos visitantes, estejam eles em que ponto da sala estiverem. Num espaço com um total de 600 metros quadrados e mais de 20 propostas, que pedem cerca de 45 minutos para explorar, sucedem-se miragens, quadros sem vida que se mexem, salas que desafiam a gravidade, cubos que se transformam em pirâmides ao virar da esquina, discos hipnotizantes e muitas outras ilusões ópticas, geométricas ou de perspectiva. Pensado para, acima de tudo, despertar a curiosidade e explicar fenómenos científicos, o espaço é também altamente instagramável, com instalações a pedir fotografias como o Infinity Portal, que desafia a posar como o Super-Homem e depois rodar a imagem a 180 graus; ou o Eléctrico Invertido, para fingir que está no tecto do 28. No final da visita, as famílias encontram um ginásio para o cérebro, com vários jogos que pais e filhos podem usar à-vontade. Depois, um néon avisa “Back to reality”, levando-os à loja de recordações com objectos tão coloridos que saltam à vista da rua. 

Ler mais

Mergulhar de cabeça no maior aquário de Portugal...

  • Atracções
  • Parque das Nações
Mergulhar de cabeça no maior aquário de Portugal...
Mergulhar de cabeça no maior aquário de Portugal...
©Pedro A. Pina

Num país com uma extensão de costa destas, e com uma tradição marítima que se perde nos tempos, era criminoso imaginar que o peixe só tem lugar no prato. Vai daí, em 1998 (é verdade, já foi em 1998) a exposição universal que aconteceu em Lisboa, no actual Parque das Nações, encontrou neste edifício um dos seus pontos altos. Pequenos e grandes visitantes encontram no Oceanário de Lisboa um gigante aquário com milhões de litros de água salgada e uma série de inquilinos para conhecer com entusiasmo, entre águas temperadas, tropicais e frias, porque o planeta faz-se de diversidade. Para além da recomendável romaria à exposição permanente, conte com mostras temporárias e actividades originais: que tal dormir com os tubarões?

Ler mais
Comprar bilhete
Publicidade

...ou de pés no mais antigo!

  • Coisas para fazer
  • Oeiras
...ou de pés no mais antigo!
...ou de pés no mais antigo!
©Gabriell Vieira

O Aquário Vasco da Gama abriu portas em Maio de 1898 e, 120 anos depois, ainda navega firme. É cenário de memórias para sucessivas gerações e continua a ter uma oferta pedagógica inigualável, sobretudo para quem queira aprender alguma coisa sobre a fauna da costa portuguesa, sempre em destaque na exposição permanente. O ponto alto em matéria de espólio é a espantosa colecção oceanográfica que o Rei D. Carlos recolheu nas suas expedições em finais do século XIX. O resultado é uma aula viva sobre os oceanos e a vinha marinha que se confunde com uma lição de história portuguesa. Intemporal e obrigatório.

Ler mais

Ver filmes clássicos

  • Miúdos
  • Eventos cinematográficos
  • Santa Maria Maior
Ver filmes clássicos
Ver filmes clássicos
©DR

Na Cinemateca Júnior, o ecrã é grande mas vive para os mais pequenos. Estas sessões de cinema não são como as dos centros comerciais: aqui passam clássicos obrigatórios para qualquer cinéfilo em potência, além de haver ateliês relacionados com o cinema mudo, a lanterna mágica ou a câmara escura, bem como visitas guiadas ao Museu do Cinema. Todos os fins-de-semana há “O Sábado em Família”, com a exibição de um filme de qualidade.

Ler mais
Publicidade

Entrar pelo rio adentro

  • Atracções
  • Estrela/Lapa/Santos
Entrar pelo rio adentro
Entrar pelo rio adentro
© Arlindo Camacho

Quer andar armado em turista com a família mas a ideia de um city tour aborrece-o de morte? Embarque no Hippotrip e, depois de circular pelas ruas da cidade a ouvir histórias e lendas com piada, entre pelo Tejo adentro. Isso mesmo: este é um autocarro que também é um barco, o que faz com que, às tantas, mergulhe no rio, ao som da banda sonora de 2001, Odisseia no Espaço. Nunca os mais novos (e os mais velhos) viram a Torre de Belém, os Jerónimos ou o Padrão dos Descobrimentos desta perspectiva.

Ler mais

Ver um autocarro de 1948

  • Museus
  • Alcântara
Ver um autocarro de 1948
Ver um autocarro de 1948
DR/Carris

Os miúdos vão abrir a boca de espanto perante o mais antigo autocarro da colecção do Museu da Carris: é que o transporte velhinho, que se estreou em 1948 e só saiu de circulação nos anos 80, foi restaurado e voltou a surgir pintado com verde e branco original. Mas a história que ali se conta começa muito antes disso e há outras coisas para ver: coches, eléctricos, fotografias, uniformes, bilhetes antigos e até uma oficina de tipografia, com todos os equipamentos. 

Ler mais
Publicidade

Subir às paredes

  • Desporto
  • Alpinismo
  • Marvila
Subir às paredes
Subir às paredes
© Diogo Garcia

Com o Vertigo Climbing Center, o primeiro rocódromo de Lisboa, nunca foi tão fácil subir paredes. Este espaço dedicado à prática de escalada indoor tem uma área escalável de 300 m2, conta com um café e uma esplanada com vista para o rio, um ginásio e uma loja com tudo o que é preciso para escalar com segurança. Se ainda assim for preciso uma ajuda extra, pode sempre inscrever-se num dos cursos disponíveis. É o divertimento ideal para miúdos (e crescidos) que não têm medo das alturas – os colchões fofos estão lá para convencer os indecisos.

Ler mais

Ir às compras

  • Compras
  • São Sebastião
Ir às compras
Ir às compras
© Arlei Lima/ Time Out Lisboa

De cavalinhos de madeira a jogos para toda a família, as lojas de brinquedos em Lisboa têm tudo o que é preciso para mimar os miúdos, dar um presente surpreendente ou entreter pais com síndrome de Peter Pan. O que é o mesmo que dizer que as crianças não vão precisar de suplicar “vá lá, vá lá”, porque os pais também ficam rendidos. Se quer fugir das grandes superfícies e comprar um presente verdadeiramente original, rume até à Color Square, no Campo Pequeno, onde há desde brinquedos a livros, e até revistas para os pais. E, se não for suficiente, espreite a nossa lista completa das melhores lojas para crianças em Lisboa e, claro, de livrarias para crianças que tem mesmo de visitar.

Ler mais
Publicidade

Brunchar, brincar e repetir

  • Hotéis
  • São Sebastião
  • preço 3 de 4
  • Recomendado
Brunchar, brincar e repetir
Brunchar, brincar e repetir
DR

Nos dias mais frios e chuvosos, fica difícil arranjar bons planos para passar tempo de qualidade em família. A pensar nisso, o Sheraton Lisboa tem um brunch que inclui um pequeno parque de insufláveis, piscina de bolas, legos, desenhos e tatuagens – tudo enquanto os pais podem simplesmente relaxar. O brunch, só por si, já é um óptimo plano, mas a grande novidade é a área SheraTOON by Playbus. Numa sala do hotel, no andar acima do restaurante, há três insufláveis, piscina de bolas, mesas com legos e material de desenho, música animada e monitores que garantem a ordem e a segurança da pequenada. O brunch é servido das 12.30 às 15.00, mas a área infantil abre logo às 10.30 (e termina à mesma hora do brunch).

Ler mais
Ver preços

Ir ao outro lado do mundo sem sair de Lisboa

  • Museus
  • Estrela/Lapa/Santos
Ir ao outro lado do mundo sem sair de Lisboa
Ir ao outro lado do mundo sem sair de Lisboa
©Ana Luzia

As vitrinas do Museu do Oriente albergam uma colecção de tesouros de além-mar e, entre outras exposições temporárias, pode sempre levar a família a ver a permanente: Presença Portuguesa na Ásia. O serviço educativo não está para brincadeiras e tem uma agenda preenchida: da visita orientada Japão: Festas e Rituais a workshops do outro mundo – sejam de haiku, origami, mizuhiki ou yokai (não sabem o que é? Vão mas é descobrir!). 

Ler mais
Publicidade

Conhecer uma múmia de verdade

  • Museus
  • Belém
Conhecer uma múmia de verdade
Conhecer uma múmia de verdade
©DR

O Museu Nacional de Arqueologia alberga uma múmia famosa e não é só por ter mais de 2000 anos. O único caso conhecido em todo o mundo de uma múmia a que foi diagnosticado cancro na próstata (uma descoberta feita em 2011) faz parte da colecção deste museu, instalado no Mosteiro dos Jerónimos. E é também bom saber que os guerreiros galaico-lusitanos de granito, à entrada, datam do século I d.C. e são tesouro nacional. Mas há mais para ver: máscaras funerárias, esfinges egípcias e achados nacionais de ourivesaria, numismática, vidro e escultura. 

Ler mais

Fazer parte da equipa de tratadores Zoo

  • Atracções
  • Zoológicos e aquários
  • Sete Rios/Praça de Espanha
Fazer parte da equipa de tratadores Zoo
Fazer parte da equipa de tratadores Zoo
© Jardim Zoológico de Lisboa

Que a visita ao Jardim Zoológico de Lisboa é obrigatória já toda a gente sabe, não é preciso a Time Out lembrar. O que muitos não imaginam é que os mais novos podem juntar-se à equipa de tratadores e treinadores dos animais por um dia: o programa Sábados Selvagens, as festas de aniversário e os ateliers de férias incluem visitas aos bastidores e a possibilidade de tratar da bicharada.

Ler mais
Comprar bilhete
Publicidade

Contar tostões

  • Museus
  • Baixa Pombalina
Contar tostões
Contar tostões
Francisco Nogueira

O Museu do Dinheiro dedica-se – eureka! – ao dinheiro, mas não é preciso nem um cêntimo para lá entrar. Começou por ser a Igreja de São Julião (em finais do século XVIII) e depois caixa forte e estacionamento do Banco de Portugal. Hoje aposta na interactividade – é possível percorrer a história do dinheiro e a sua relação com a sociedade e ainda aceder ao Núcleo de Interpretação da Muralha D. Dinis, construída no século XIII. Pode também cunhar uma moeda à sua imagem e tocar numa barra de ouro de 12kg.

Ler mais

Brincar com bonecos

  • Museus
  • Estrela/Lapa/Santos
Brincar com bonecos
Brincar com bonecos
Eduardo Melo

O Museu da Marioneta é o primeiro museu nacional inteiramente dedicado ao universo da marioneta. Lá podemos encontrar diversos tipos de máscaras e marionetas, oriundas de partes do mundo tão longínquas como a Ásia ou a América central, obviamente com paragem obrigatória em Portugal. A visita é também uma viagem no tempo, começando nas tradições mais antigas do teatro de máscaras e marionetas até à criação contemporânea. Os mais pequenos (e os adultos também!) ficam a saber que existem diferentes formas de manipulação, como as marionetas de luva, as de fios, as de sombras e máscaras. Além das colecções, há também várias actividades para crianças e famílias. 

Ler mais
Publicidade

Perceber a ditadura

  • Museus
  • Santa Maria Maior
Perceber a ditadura
Perceber a ditadura
©José Frade

Salazar é já uma figura longínqua na memória dos mais novos, mas a história do antigo regime, ainda do tempo dos avós, faz parte das memórias dos pais, o que torna o Museu do Aljube, apesar de um programa pesado, uma boa sugestão para uma tarde de história em família. Aljube foi cadeia eclesiástica, presídio de mulheres e, a partir de 1928, destino de presos políticos e sociais. Ainda lá estão as celas exíguas, de um metro por dois, e o telefone do corredor, que anunciava a chamada dos detidos para os interrogatórios da PIDE. Perante o cenário 3D de uma reunião política clandestina, os miúdos mais curiosos vão ainda querer saber porque havia uma máquina de escrever protegida por uma espécie de caixa de madeira em toda a volta. Servia para redigir os panfletos da propaganda comunista e a protecção confirma o secretismo que rodeava o momento: era preciso abafar o som das teclas.

Ler mais

Passear no lago num barco a remos

  • Atracções
  • Parques e jardins
  • Campo Grande/Entrecampos/Alvalade
Passear no lago num barco a remos
Passear no lago num barco a remos
Manuel Manso

Depois de alguns anos em obras, o Jardim do Campo Grande foi requalificado e trouxe de volta os barcos a remos ao lago. Mate saudades da infância ou finja que está a viver dentro de um livro da Anita. Para uma tarde perfeita, junte ao passeio pelo lago um piquenique na relva. Ah, e não se esqueça que em Setembro é costuma realizar-se a Grande Regata de Barquinhos a Remos, que não requer experiência de navegação – até porque só assim se conseguem as peripécias a bordo a que o evento já habituou o público.

Ler mais
Publicidade

Dançar num castelo

  • Atracções
  • Edifícios e locais históricos
  • Castelo de São Jorge
Dançar num castelo
Dançar num castelo
©DR

A culpa é das enchentes de turistas, dos tuk-tuks, da falta de tempo – e no fim são os portugueses e sobretudo os lisboetas quem menos vezes sobe ao Castelo de São Jorge. Mas (re)descobrir o bairro, apreciar a vista do miradouro e entrar nas muralhas é sempre uma aposta ganha, principalmente com os miúdos a reboque. O castelo foi reconstruído nos anos 40, mas podem esquecer por momentos essa informação para sentir a envolvência do espírito medieval. Aos domingos, há manhãs em família e o programa é ainda mais divertido. Artes bélicas e reconstrução de batalhas, jogos do antigamente – incluindo o quebra-bilhas e a vara cega – e danças do tempo de D. Manuel I alternam entre si.

Ler mais

Lisboa dos pequeninos: bairro a bairro

Parque das Nações

  • Miúdos
Parque das Nações
Parque das Nações
Fotografia: Arlindo Camacho

A zona oriental de Lisboa estava completamente adormecida até 1998, quando a Expo fez nascer o grandioso Parque das Nações. “Expo? O que é isso?”, perguntam aos pais os filhos dos anos 2000. Depois de derramar uma lágrima trancado na casa de banho, entre no corredor das memórias e leve-os à descoberta do bairro à beira Tejo, onde não faltam atracções para as crianças. Algumas são heranças da Exposição Internacional de Lisboa de 1998, cujo tema foi “Os oceanos: um património para o futuro”. Outras nasceram bem depois disso (sim, como os seus filhos). Nesta lista, encontra as paragens obrigatórias para os mais pequenos se divertirem no Parque das Nações.

Ler mais

Monsanto

  • Miúdos
Monsanto
Monsanto
Fotografia: Arlindo Camacho

O quarto dos brinquedos virado do avesso, os miúdos à bulha, a televisão aos gritos. O cenário é-lhe familiar? A solução é arrancá-los de casa. No pulmão verde da cidade, não faltam lugares para entreter os mais novos e deixá-los tão cansados, tão cansados, que no regresso a casa nem têm energia para desarrumações ou discussões. Baloiços, escorregas, insufláveis, arborismo e muito espaço para correrias e jogos. É o paraíso – para eles e para si, que conseguirá ter algum descanso (se não for daqueles pais que anda sempre a correr atrás dos filhos, vá). Descubra o melhor de Monsanto para os miúdos.

Ler mais
Publicidade

Príncipe Real

  • Miúdos
Príncipe Real
Príncipe Real
©DR

Por ocasião dos 50 anos da Time Out, os editores de todo o mundo elegeram os 50 bairros mais cool. O nosso Príncipe Real ficou em 5.º lugar. Os restaurantes e lojas com mais pinta da cidade sucedem-se – e todos os dias parecem nascer novidades. Neste oásis para alfacinhas e turistas, cujo epicentro é o Jardim do Príncipe Real, os mais novos não foram esquecidos. Para eles também há várias paragens obrigatórias, seja para brincar, comer ou comprar. Junte a família e parta à descoberta deste bairro. 

Ler mais

Belém

  • Miúdos
Belém
Belém
DR

Os meninos andam a estudar os Descobrimentos? Feche-lhes o livro de História e leve-os a Belém. Alguns dos monumentos mais emblemáticos do bairro histórico à beira rio são do tempo em que os portugueses partiram à descoberta do mundo. Mas há muito mais para fazer em família além de visitar o Mosteiro dos Jerónimos, a Torre de Belém ou o Padrão dos Descobrimentos: há jardins para brincar, museus para explorar, restaurantes amigos das famílias, lojas coloridas e boas razões para dar umas facadas na dieta. Olhe que ser turista na própria cidade é bem divertido. 

Ler mais
Recomendado
    Também poderá gostar
    Também poderá gostar
    Publicidade
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2025 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.