Ser astronauta por um dia, andar num carro com com rodas quadradas, ou descobrir a cozinha molecular. Fascinante para miúdos, o Pavilhão do Conhecimento corre o risco de ser irresistível também para os mais crescidos. O museu da ciência nascido em 1999 no Pavilhão do Conhecimento dos Mares da Expo 98 vive num edifício desenhado pelo arquitecto Carrilho da Graça e acolhe uma exposição permanente empolgante para miúdos com tiques de engenhocas. Vale a pena ficar atento às exposições temporárias.
Para todas as idades e para todos os gostos, o que não faltam são coisas para fazer em Lisboa com crianças. Faça chuva ou faça sol, não há desculpas para ficar em casa a virar o quarto dos brinquedos do avesso ou a fazer maratonas televisivas:há museus onde os mais novos são sempre bem-vindos, restaurantes com aqueles pratos que eles nunca recusam, lojas para grandes compras XS, quintas pedagógicas para ir ao campo sem sair da cidade, livrarias com histórias e ilustrações de sonho, e dezenas de parques e jardins para lhes gastar a energia num instante. Vá, junte a família toda e parta à descoberta.
