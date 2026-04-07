Para além de uma biografia de um herói nacional, este livro é também uma lição sobre um dos acontecimentos mais marcantes da história portuguesa contemporânea: a Revolução dos Cravos. Nesta edição especialmente dedicada ao público infanto-juvenil, recomendada pelo Plano Nacional de Leitura, José Jorge Letria explica porque é que o nome de Salgueiro Maia fica para sempre ligado à operacionalização de uma revolução onde o cravo teve mais protagonismo que o tiro.

Salgueiro Maia – O Homem do Tanque da Liberdade, de José Jorge Letria e António Jorge Gonçalves. Imprensa Nacional, em parceria com a Pato Lógico. 50 pp. 11€