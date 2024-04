Nos 50 anos do 25 de Abril, recordamos 12 canções de protesto. Umas foram feitas durante a ditadura, outras são crónicas revolucionárias do dos meses quentes do PREC.

Celebre o dia da Liberdade com um repertório à altura. Escolhemos algumas das mais marcantes canções revolucionárias portuguesas de antes (como a “Grândola, Vila Morena” de José Afonso ou a “Trova do Vento Que Passa”, pela voz de Adriano Correia de Oliveira) e imediatamente depois (no caso, por exemplo, de “A Cantiga É Uma Arma” do GAC) do 25 de Abril de 1974. Esta é a playlist perfeita para celebrar a liberdade e gritar “25 de Abril sempre, fascismo nunca mais” à boca cheia.

Recomendado: Festas de Abril. A revolução celebra-se já a partir deste sábado (e até Maio)