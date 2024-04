A apresentação do livro 25 de Abril de 1974, Quinta-feira, do conceituado fotojornalista Alfredo Cunha, e a exposição homónima, patente na Galeria Municipal Artur Bual até ao próximo dia 23 de Junho, são as primeiras iniciativas do programa de celebração dos 50 anos do 25 de Abril no Município da Amadora, que se orgulha de ser o primeiro criado pós 25 de abril. Com entrada gratuita, inclui composição narrativa visual e cronológica de originais fotográficos em filme, com a sonorização musical do compositor Rodrigo Leão.

Galeria Municipal Artur Bual. Até 23 Jun. Ter-Sáb e feriados 10.00-13.00/14.00-18.00, Dom 14.30-18.00. Entrada livre