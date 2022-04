Novo livro de Ana Markl troca o 25 de Abril por miúdos

A apresentação de ‘Avó, onde estavas no 25 de Abril?’ está marcada para sábado, 9 de Abril, na livraria e galeria Tinta nos Nervos.

Avó, onde é que estavas no 25 de Abril?, de Ana Markl

O bichinho pegou. Ana Markl voltou a escrever para as crianças e as suas famílias. E convidou, mais uma vez, a ilustradora Christina Casnellie para dar vida à nova aventura de Manu, que já tinha figurado como protagonista de Onde Moram os Teus Macaquinhos?, o primeiro livro infanto-juvenil da conhecida radialista. Em Avó, onde estavas no 25 de Abril?, o rapazinho curioso vai tentar aprender mais sobre a Revolução dos Cravos e descobrir o que é que a sua avó quer dizer quando diz que “não foi para isto que se fez o 25 de Abril!”.

“Quando comecei a escrever [esta nova história], a primeira coisa que fiz foi perguntar à minha mãe onde é que ela estava na altura [do 25 de Abril]. Ela disse-me: ‘estava a dormir’”, contou Ana Markl à Time Out Lisboa no passado mês de Fevereiro, a propósito da antecipação da novidade na secção de Miúdos da nova edição trimestral da revista, que já está nas bancas.

Com o seu humor habitual, Ana Markl revisita – com a ajuda das ilustrações sempre divertidas e surpreendentes de Christina Casnellie – os factos e o imaginário colectivo para revelar aos mais novos o que aconteceu, afinal, naquele dia inicial inteiro e limpo. Há apresentação marcada para este sábado, dia 9, na livraria e galeria Tinta nos Nervos. A autora estará acompanhada por Júlio Isidro.

Avó, onde é que estavas no 25 de Abril? Lilliput. 2022. 48 pp. 14,95€

