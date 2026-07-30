Derreta-se com as melhores gelatarias em Lisboa

Mantém-se discretamente num cantinho da Praça dos Restauradores, com um nome que remonta a 1933 e se cruza com a história do italiano Giovanni De Luca, que haveria de se dedicar ao comércio de gelados na capital portuguesa. Nos primeiros anos, a venda era feita em carrinhos ambulantes, que são ainda hoje parte da decoração da loja. Além de gelados de copo e em cone, esta gelataria (que é também uma Loja com História) é famosa pela cassata, pelo gelado de marrasquino e pelos gelados de taça.
Há muito tempo que o gelado deixou de ser capricho estival – sabe bem durante todo o ano. Contudo, é nos dias quentes que o verdadeiro desejo aparece. Dos sabores tradicionais de fruta madura, como morango, manga ou limão, aos clássicos intemporais, como chocolate, avelã ou baunilha, o céu é o limite no mundo dos gelados (ou gelatos, que são cada vez mais as perdições italianas na cidade). Com uns e com outros, a lista das melhores gelatarias em Lisboa não pára de engordar, cada vez com mais alternativas atentas às diferentes restrições alimentares. Nesta selecção, tem das mais antigas às mais recentes. Coma depressa, antes que derreta.
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