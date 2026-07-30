Derreta-se com as melhores gelatarias em Lisboa

Brera é um dos bairros mais conhecidos de Milão e é também a inspiração para a nova gelataria da Baixa, que toma emprestado o nome mas também a tradição do sorvete artesanal italiano. O espaço não é grande, mas também não precisa. A ideia é entrar e pedir um gelado ou uma caixa para levar. Com um menu de mais de 25 sabores, de produção própria, é só escolher entre os clássicos e as “sobremesas desconstruídas”, desde o papo de anjo e as natas do céu, típicas da doçaria tradicional portuguesa, ao marron glacé, feito com castanha cozida e calda de açúcar, que se come tanto em França como em Itália.