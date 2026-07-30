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Lisboa

Brera
Rita Chantre | Brera, na Rua do Ouro
Rita Chantre

Derreta-se com as melhores gelatarias em Lisboa

No copo, no cone ou nas suas mais variadas versões, estas são as melhores gelatarias em Lisboa para refrescar o palato.

Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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Há muito tempo que o gelado deixou de ser capricho estival – sabe bem durante todo o ano. Contudo, é nos dias quentes que o verdadeiro desejo aparece. Dos sabores tradicionais de fruta madura, como morango, manga ou limão, aos clássicos intemporais, como chocolate, avelã ou baunilha, o céu é o limite no mundo dos gelados (ou gelatos, que são cada vez mais as perdições italianas na cidade). Com uns e com outros, a lista das melhores gelatarias em Lisboa não pára de engordar, cada vez com mais alternativas atentas às diferentes restrições alimentares. Nesta selecção, tem das mais antigas às mais recentesComa depressa, antes que derreta.

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As melhores gelatarias em Lisboa

A Veneziana

  • Geladarias
  • Santa Maria Maior
A Veneziana
A Veneziana
Rita Chantre

Mantém-se discretamente num cantinho da Praça dos Restauradores, com um nome que remonta a 1933 e se cruza com a história do italiano Giovanni De Luca, que haveria de se dedicar ao comércio de gelados na capital portuguesa. Nos primeiros anos, a venda era feita em carrinhos ambulantes, que são ainda hoje parte da decoração da loja. Além de gelados de copo e em cone, esta gelataria (que é também uma Loja com História) é famosa pela cassata, pelo gelado de marrasquino e pelos gelados de taça.

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Amorino

  • Geladarias
  • Baixa Pombalina
Amorino
Amorino
Inês Felix

A marca foi criada em 2002 por dois amigos de infância, os italianos Cristiano Sereni e Paolo Benassi, e chegou a Portugal dez anos depois. É conhecida sobretudo pelos gelados em forma de flor, quando pedidos em cone. Cremosos, sem corantes ou aditivos artificais, são feitos com leite fresco e ovos biológicos. Sabores há às dezenas, do doce de leite a cheesecake de mirtilos.

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Artisani

  • Geladarias
  • Sete Rios/Praça de Espanha
Artisani
Artisani
Inês Felix

A marca de gelados artesanais já é bem conhecida dos lisboetas e lojas não lhe faltam na cidade, de Campo de Ourique a São Domingos de Benfica, de Algés a Cacilhas. Os gelados, feitos com leite do dia e natas frescas, são cremosos e aveludados. Há mais de uma dezena de sabores, entre gelados e sorbets, e nunca faltam novidades no menu.

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Brera

  • Geladarias
  • Baixa Pombalina
Brera
Brera
Rita Chantre

Brera é um dos bairros mais conhecidos de Milão e é também a inspiração para a nova gelataria da Baixa, que toma emprestado o nome mas também a tradição do sorvete artesanal italiano. O espaço não é grande, mas também não precisa. A ideia é entrar e pedir um gelado ou uma caixa para levar. Com um menu de mais de 25 sabores, de produção própria, é só escolher entre os clássicos e as “sobremesas desconstruídas”, desde o papo de anjo e as natas do céu, típicas da doçaria tradicional portuguesa, ao marron glacé, feito com castanha cozida e calda de açúcar, que se come tanto em França como em Itália.

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Conchanata

  • Geladarias
  • Alvalade
Conchanata
Conchanata
Inês Félix

A abertura de cada nova temporada de excelência para os gelados produz um efeito viral para as bandas da Avenida da Igreja. A fila na Conchanata pode testar os graus de paciência de devoção, mas um clássico de Alvalade é um caso sério. Assunto arrumado. Para mais, a história dos Gelados Itália Conchanata, ou apenas Conchanata, para os amigos, perde-se nos confins de 1948, quando Quintílio e Alfo Tarlattini, pai e filho, inauguraram a casa. Os gelados continuam na famíia, sempre artesanais e agora sem glúten. Além de tudo, tem esplanada.

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Fragoleto

  • Geladarias
  • Baixa Pombalina
Fragoleto
Fragoleto
©Inês Felix

Manuela Carabina fundou a Fragoleto em 2005 e desde então que tem vindo a produzir uma grande variedade de sabores, incluindo versões de gelados vegan, biológicos, sem glúten e sem açúcar. Em 2024 foram incluídos no ranking internacional que reúne algumas das melhores gelatarias artesanais do mundo.

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Gelato Davvero

  • Geladarias
  • Santos
Gelato Davvero
Gelato Davvero
©Duarte Drago

As filas da loja-fábrica, em Santos, são prova de que vale a pena esperar por um destes gelados artesanais. Criada pelos italianos Filippo Licitra e Riccardo Farabegoli, a Davvero tem sete lojas em Lisboa, incluindo no Time Out Market, e uma em Aveiro. Entre gelati e sorbetti, são dezenas de sabores, desde os clássicos morango e chocolate até opções como bolacha maria, castanha e cassata siciliana, por exemplo.

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Grom

  • Chiado
Grom
Grom
Duarte Drago

Aqui não entram aromas nem corantes. O sabor e a cor são obtidos da forma mais natural possível através dos frutos e dos produtos cultivados na quinta de Federico Grom e Guido Martinetti, responsáveis por esta gelataria no Chiado. É nas lojas que o gelado ganha forma para depois ser servido em copo biodegradável ou cone, que pode ser pedido simples ou com um rebordo de chocolate e avelã. Entre os sabores disponíveis na loja e para encomenda incluem-se caramelo salgado, morango e crema di grom, o gelado da casa feito com creme custard e bolachas de chocolate.

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Hey Mate

  • Geladarias
  • Alvalade
Hey Mate
Hey Mate
Duarte Drago

Os amigos António Dias e Ricardo Paulos descobriram os gelados de rolinho tailandeses pela primeira vez nas ilhas Gilli, na Indonésia. Quando voltaram a Portugal, abriram a Hey Mate na Casa da Guia, em Cascais. Agora, estão no CascaiShopping e no Strada Outlet, mas têm uma loja de rua em Alvalade. São preparados na hora à frente do cliente, numa placa gelada a -20ºC onde se misturam os ingredientes. 

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LucDuc

  • Geladarias
  • Campolide
LucDuc
LucDuc
©Francisco Santos

Luciano e Luc queriam mudar de vida e a escolha foi Lisboa e os gelados. Vieram do Norte de Itália para abrir uma gelataria em Campolide onde agora se comem sabores italianos como o crocantino, bacio, pistácio da Sicília ou avelã de Piemonte. No Inverno prometem chocolate quente, tiramisu e panna cotta a Lisboa, mas os gelados, com ou sem lactose, são para vender com “o bom tempo de Lisboa o ano inteiro”, diz Luciano.

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Lumi

  • Geladarias
  • Benfica/Monsanto
Lumi
Lumi
Francisco Romão Pereira

Luís Antunes e José Miguel Pereira sonharam juntos este projecto e fizeram nascer a Lumi Geladaria no coração de Benfica. Os sabores são muitos e variam consoante as frutas que vão encontrando diariamente no mercado do bairro. Há gelados de leite e sorvetes, estes últimos vegan. O destaque vai, no entanto, para o “sabor de infância”, uma mistura de sumo de laranja, banana esmagada e bolacha Maria que está sempre na carta. Isto para humanos. Porque os cães também são servidos – com o “patudo”, um gelado adequado para cães, de avelã sem açúcar.

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Nannarella

  • Geladarias
  • Chiado/Cais do Sodré
Nannarella
Nannarella
Duarte Drago

Na Nannarella, o gelado é artesanal, feito com produtos frescos, fruta portuguesa de um fornecedor do Mercado da Ribeira e, como manda a tradição romana, servem-no com uma espátula, sempre com um acrescento de natas batidas no topo, feitas várias vezes ao dia. Além dos clássicos de morango ou chocolate, a gelataria da italiana Costanza Ventura tem outros bons sabores, como o gelado de avelã e o de pistáchio de Bronte DOP, que vem da Sicília.

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Nivà

  • Geladarias
  • Princípe Real
Nivà
Nivà
©Manuel Manso

A Nivà foi a primeira cremeria italiana em Portugal, servindo um gelado artesanal que, pela sua consistência de mousse gelada, merece destaque das demais gelatarias. Situado no coração do Príncipe Real, a loja é o quinto espaço da família Rivolta, que tem como lema “Privilegiar a excelência do produto e a satisfação do cliente”. A carta é variada e promete mudar a oferta com regularidade. Para além dos gelados, o estabelecimento vende outras opções igualmente tentadoras.

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Popbar Portugal

  • Geladarias
  • Castelo de São Jorge
Popbar Portugal
Popbar Portugal
DR

Se é fã de gelados naturais, este Popbar convida-o a experimentar todos os dias opções sem aditivos, totalmente personalizáveis. Para começar, terá de escolher se quer um popGelato (há mais de 15 sabores cremosos à escolha), um popSorbetto (há mais de 30 opções frutadas e vegan) ou um yogurtPop (uma excelente alternativa para os que contam as calorias a tudo). Depois é só finalizar com toppings, poppings e dippings. Imagine, por exemplo, esta combinação: um popGelato com popping de amêndoa e dipping de chocolate preto, regado a chocolate branco. Já está com água na boca, certo? Nós também.

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Santini

  • Geladarias
  • Chiado
Santini
Santini
©Inês Felix

Com mais de 70 anos de história, a Santini é uma instituição entre os que privilegiam este doce veranil. Sabores há vários, como o coco ou a tangerina, sempre feitos com produtos frescos e naturais, e sem aditivos. Se preferir encomendar ou fazer take-away, há caixas de gelado. Lojas, estão por todo o lado: Chiado, Cascais, Carcavelos, Belém, Telheiras e Docas são apenas alguns exemplos.

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Sabe a Verão

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Os melhores rooftops em Lisboa

  • Noite
  • Cafés/bares
Os melhores rooftops em Lisboa
Os melhores rooftops em Lisboa
© Manuel Manso

Perca o medo das alturas (nós já o perdemos há muito tempo) e suba até um destes terraços com bar, ideais para reunir amigos ao pôr-do-sol e pela noite fora. Esta é a lista dos melhores rooftops em Lisboa.

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