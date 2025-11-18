Livrarias infantis em Lisboa para crianças curiosas

Abrandar, pensar a relação entre texto e imagem, arriscar como quando somos pequeninos, viver o bairro em família. É este o desafio lançado por Carolina Correia, a responsável pela Lumaca, uma livraria de bairro, perto do Jardim do Beau-Séjour, onde a ilustração é rainha e o catálogo se faz unicamente de álbuns ilustrados e novelas gráficas para todas as idades. São apenas 23 metros quadrados, mas tem um pé direito de fazer inveja. Quanto à oferta, a maior parte dos livros são de pequenas editoras, como a Planeta Tangerina, a Orfeu Mini, a Pato Lógico e a Akiara. Há ainda uma zona de papelaria, onde encontramos, por exemplo, postais e cadernos que se plantam, e até pinheirinhos de Natal. Melhor só a agenda, com horas do conto e oficinas para crianças e famílias.
A leitura é uma peça-chave para a educação dos miúdos – de pequenino é que se torne o pepino, bem sabemos – e uma das melhores formas de os entreter. E existem várias livrarias dedicadas aos mais pequenos, onde a literatura infanto-juvenil é o foco, os livros de editoras independentes – Pato Lógico, Planeta Tangerina, Orfeu Mini – têm lugar de destaque e o mundo da ilustração é a chave de ouro. Um-dó-li-tá: o difícil é escolher por onde começar esta história – perdão, lista. Conheça as melhores livrarias para crianças em Lisboa (e arredores).
