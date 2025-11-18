Lisboa

Lumaca
Fotografia: Rita Chantre | Carolina Correia é a livreira por trás da Lumaca, em Benfica
Fotografia: Rita Chantre

Livrarias infantis em Lisboa para crianças curiosas

Não são muitas, mas chegam para a encomenda. Descubra as melhores livrarias em Lisboa dedicadas aos mais pequenos.

Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
A leitura é uma peça-chave para a educação dos miúdos – de pequenino é que se torne o pepino, bem sabemos – e uma das melhores formas de os entreter. E existem várias livrarias dedicadas aos mais pequenos, onde a literatura infanto-juvenil é o foco, os livros de editoras independentes – Pato Lógico, Planeta Tangerina, Orfeu Mini – têm lugar de destaque e o mundo da ilustração é a chave de ouro. Um-dó-li-tá: o difícil é escolher por onde começar esta história – perdão, lista. Conheça as melhores livrarias para crianças em Lisboa (e arredores).

As melhores livrarias para crianças em Lisboa

Lumaca

  • Compras
  • Grande Lisboa
Lumaca
Lumaca
Fotografia: Rita Chantre

Abrandar, pensar a relação entre texto e imagem, arriscar como quando somos pequeninos, viver o bairro em família. É este o desafio lançado por Carolina Correia, a responsável pela Lumaca, uma livraria de bairro, perto do Jardim do Beau-Séjour, onde a ilustração é rainha e o catálogo se faz unicamente de álbuns ilustrados e novelas gráficas para todas as idades. São apenas 23 metros quadrados, mas tem um pé direito de fazer inveja. Quanto à oferta, a maior parte dos livros são de pequenas editoras, como a Planeta Tangerina, a Orfeu Mini, a Pato Lógico e a Akiara. Há ainda uma zona de papelaria, onde encontramos, por exemplo, postais e cadernos que se plantam, e até pinheirinhos de Natal. Melhor só a agenda, com horas do conto e oficinas para crianças e famílias.

Baobá

  • Compras
  • Livrarias
  • Campo de Ourique
Baobá
Baobá
© DR

Está num dos bairros mais catitas de Lisboa, apinhado de miúdos. Adivinhou qual é? Campo de Ourique, pois claro. A Baobá abriu pelas mãos da Orfeu Negro, portanto pode contar com todo o catálogo da editora, além do de outras como a Tcharam ou a Planeta Tangerina. O principal foco está no encantado mundo dos livros ilustrados do universo infanto-juvenil. Todos os sábados a livraria organiza sessões de histórias, oficinas ou exposições. O calendário de eventos está sempre cheio, só precisa de estar atento às redes sociais.

It’s a Book

  • Compras
  • Livrarias
  • Lisboa
It’s a Book
It’s a Book
©DR

Chamar-lhe livraria é pouco. O lado oficinal não fica de fora desta It’s a Book, projecto nascido em 2016 no bairro dos Anjos. O mundo infantil é explorado ao nível da literatura, das edições de autor e das artes plásticas, através de uma programação repleta de actividades para os mais novos. Quanto ao títulos, as editoras nacionais convivem com as forasteiras e o lado didáctico e artístico prevalece.

Didatic by Edicare

  • Compras
  • Brinquedos e jogos
  • Campo de Ourique
Didatic by Edicare
Didatic by Edicare
DR

Nas livrarias Didatic, os livros não são para ler: são para brincar, desafiar, desdobrar e interagir. Não são para adormecer: são para despertar a mente para coisas novas, excitar os olhos com cores e ilustrações, acordar o cérebro com exercícios divertidos e marcá-lo com histórias inesquecíveis. No fundo, são o destino ideal para compor a biblioteca do quarto dos miúdos, comprar um presente original ou as duas coisas ao mesmo tempo. A Didatic by Edicare está em Campo de Ourique, no Príncipe Real, em Alvalade e nas Avenidas Novas, entre outras localizações.

FuFu

  • Compras
  • Avenida da Liberdade/Príncipe Real
FuFu
FuFu
© Francisco Romão Pereira

A montra não deixa ninguém indiferente e a lista de opções para entreter ou presentar os mais pequenos inclui brinquedos de praia da Scrunch Kids, em silicone e totalmente maleáveis, os rolos e cartazes para colorir da Omy, os berlindes da Billes & Co, que ao que parece também chamam a atenção entre os adultos, e os bonecos em tecido da Fulana Beltrana Sicrana, marca de Benedetta. Somam-se os livros infantis de editoras portuguesas – autênticos best-sellers. 

GATAfunho

  • Miúdos
  • Oeiras
GATAfunho
GATAfunho
©Mariana Valle Lima

A GATAfunho é uma editora de livros para “todas as idades, livros sem rótulos nem livros de instruções”. Mas não se fica pelas publicações próprias: em Oeiras tem uma livraria catita à espera que os miúdos se percam entre páginas coloridas e histórias no diminuitivo. Há livros de outras editoras para descobrir e horas de conto que vão sendo divulgadas nas redes sociais. Esteja atento. 

Hipopómatos na Lua

  • Compras
  • Sintra
Hipopómatos na Lua
Hipopómatos na Lua

Não é apenas uma livraria. Nos jardins da Biblioteca Municipal de Sintra, a Hipopómatos na Lua é também uma mistura entre casa do chá e da leitura, com espaço para oficinas de histórias e exposições de originais. Além dos livros infanto-juvenis, ostenta objectos cuidadosamente colocados que nos fazem recordar tempos de infância, como bonecos de papel e almofadas coloridas. Nos dias frios, ouve-se o crepitar de uma salamandra, que ilumina e aquece o ambiente.

