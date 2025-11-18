Livrarias infantis em Lisboa para crianças curiosas

Abrandar, pensar a relação entre texto e imagem, arriscar como quando somos pequeninos, viver o bairro em família. É este o desafio lançado por Carolina Correia, a responsável pela Lumaca, uma livraria de bairro, perto do Jardim do Beau-Séjour, onde a ilustração é rainha e o catálogo se faz unicamente de álbuns ilustrados e novelas gráficas para todas as idades. São apenas 23 metros quadrados, mas tem um pé direito de fazer inveja. Quanto à oferta, a maior parte dos livros são de pequenas editoras, como a Planeta Tangerina, a Orfeu Mini, a Pato Lógico e a Akiara. Há ainda uma zona de papelaria, onde encontramos, por exemplo, postais e cadernos que se plantam, e até pinheirinhos de Natal. Melhor só a agenda, com horas do conto e oficinas para crianças e famílias.