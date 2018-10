As novidades que tem de conhecer no Príncipe Real

A versão portuguesa do restaurante italiano do chef-estrela Jamie Oliver foi a adição ao bairro que mais buzz gerou no último ano. A espera deu frutos no primeiro mês do ano quando abriu com três pisos, 174 lugares sentados e dois terraços com vistas para o castelo. Mas vamos à carta, que é extensa e semelhante à dos restantes da cadeira espalhados pelo mundo, mas com alguns ingredientes nacionais, como o queijo da Ilha adicionado ao The Jamie’s Italian Burger, por exemplo. Há 11 opções de massa fresca – peça a carbonara, vá por nós –, mas antes atire-se aos arancinis para entrada. Na ementa estão também as sobremesas mais conhecidas do chef.