Os melhores restaurantes para crianças em Lisboa

Hambúrgueres, mac and cheese e dónutes, há criança que resista? No Ground Burger nem os pais. O novo espaço é amplo e luminoso, o rio Tejo ao fundo reluz. À entrada, um balcão, onde se destacam as várias torneiras de cerveja – 20 no total. Na sala, dezenas de mesas e uma cozinha aberta numa espécie de aquário. A esplanada, quase em cima do rio, em pleno Cais da Pedra, ali ao lado do Lux, é o melhor espaço para abancar com as criancinhas esfomeadas.