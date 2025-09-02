Lisboa

Quantum Park
Fotografia: Manuel Manso | Quantum Park
Fotografia: Manuel Manso

As melhores festas de aniversário para crianças em Lisboa (e arredores)

Não ceda à pressão. Nós ajudamos: estes são os melhores sítios onde fazer festas de aniversário para crianças em Lisboa.

Escrito por Vera Moura e Cláudia Lima Carvalho
Escrito por: Raquel Dias da Silva
Os miúdos deliram com os anos e os pais gostam de lhes fazer as vontades, claro. Mas bem sabemos a pressão que pode ser encontrar o sítio certo para fazer uma festa infantil. Em parques e museus, com animação e insufláveis, há muito por onde escolher (tanto quanto as imensas coisas que há para fazer em Lisboa). Tudo depende da disponibilidade, da paciência e do número de zeros na conta bancária dos pais – nesta lista encontra os melhores sítios onde fazer festas de aniversário para crianças em Lisboa, à medida de todos. Afinal, eles esperam 365 dias pela chegada deste dia (o único momento capaz de rivalizar com o aniversário deve ser o Natal...), as expectativas estão ao rubro e o melhor presente que lhes pode dar é uma festa inesquecível.

As melhores festas de aniversário para crianças

  • Miúdos
  • Parques infantis
  • Benfica/Monsanto
Fotografia: Manuel Manso

Se já não está para saltar em insufláveis mas lhes reconhece a proeza de entreter (e desgastar) os miúdos, está na hora de regressar. No Hello Park, encontra uma estrutura de grande dimensão, em madeira, com um insuflável que mais parecem três. Abre todos os dias, das 09.00 à 20.00, para crianças dos quatro aos dez anos, e a entrada custa 13€/2h em dias úteis e 13€/1h ao fim-de-semana. E, claro, recebem festas! Há dez casinhas em madeira, com cadeiras e mesas que garantem todo o conforto – tudo isto a partir de 24€ por criança, dos quatro aos 14, com monitor e lanche incluído.

Preço: A partir de 24€/criança

  • Museus
  • Ciência e tecnologia
  • Parque das Nações
©DR

No Pavilhão do Conhecimento, as crianças entre os três e os 13 anos podem ser quem quiserem no dia de anos: exploradores, artistas de circo, chefs de cozinha, astronautas, cientistas forenses, engenheiros, não há impossíveis. Só têm de escolher o programa que preferem, entre as várias opções de festas diurnas e nocturnas para diferentes faixas etárias.

Preço: 190€-500€

  • Atracções
  • Parque das Nações
©Pedro A. Pina

Glup glup glup glup, glup glup (cante ao ritmo dos Parabéns). Se ele quer passar os anos entre os peixinhos, leve-o ao Oceanário e deixe-o conhecer as espécies que habitam os quatro oceanos. O rei da festa e os amigos têm direito a uma visita guiada pelo recinto, a um lanche especial e a muitos jogos relacionados com a vida marinha. Na festa Operação Pinguim, os miúdos (dos oito aos 12 anos) são divididos em equipas para desvendar um mistério mais grave do que parece, e têm de visitar o local do crime, reunir provas e até uma lista de suspeitos. Se preferirem, há uma outra opção para crianças a partir dos quatro anos: dormir com os tubarões.

Preço: desde 285€ para um mínimo de 15 participantes (19€/pax sem lanche)

  • Atracções
  • Zoológicos e aquários
  • Sete Rios/Praça de Espanha
Fotografia: Gabriell Vieira

Imagine a alegria da criançada quando lhes disser que vão poder fazer a festa de aniversário num dos sítios mais animados da cidade! O programa do Zoo – pensado para crianças dos 4 aos 12 anos – inclui aluguer de uma sala durante três horas, uma visita guiada à área zoológica para todos os convidados, um presente surpresa para o aniversariante e, a melhor parte, uma reentrada gratuita para o aniversariante e dois acompanhantes depois do fim da festa (melhor do que ir ao Jardim Zoológico uma vez, é ir duas seguidas!).

Preço: 345€

  • Atracções
  • Edifícios e locais históricos
  • Grande Lisboa
José Marques Silva

Eles sonham ser príncipes e princesas, viver num palácio e andar pelos salões a ouvir música clássica e a receber vénias dos convidados? Escolha um dia especial para lhes realizar o desejo e deixe-os apagar as velas no belíssimo Palácio Nacional de Queluz, onde as festas de aniversário são uma viagem ao passado. O mestre de cerimónias do palácio e uma dama, a aia, fazem de guias e de babysitters, ensinando jogos tradicionais, danças do século XVIII e tudo sobre as regras de etiqueta da realeza. Mas, atenção, esta não é a única festa possível nos parques de Sintra: se a criança for mais de aventuras do que de sangue azul, pode optar por uma caça ao tesouro na serra, uma batalha entre mouros e cristãos no castelo ou um aniversário saloio na Quintinha de Monserrate. A proposta Há Festa no Palácio, para crianças dos quatro aos nove anos, tem um custo de 320€ para um grupo até 25 participantes.

Preço: desde 168€ para um grupo de 15 participantes (o programa mais barato é uma espécie de peddy paper para crianças dos 6 aos 10 anos)

Ler mais

  • Miúdos
  • Oeiras
Oito mil metros quadrados de diversão garantida – eis um bom resumo do Go Party, em Oeiras. Construído a partir de uma ideia que Jorge e Telma Nunes tiveram para as festas de aniversário dos filhos, o recinto tem quatro casas de madeira independentes, pintadas em cores pastel, a fazer lembrar casas de doces. Há ainda uma série de diversões de que os mais novos podem usufruir durante a festa, como um trampolim gigante ou um barco pirata com canhão de bolas.

Preço: 26€-34€/pax, para um mínimo de 15 crianças

  • Miúdos
  • Parques infantis
  • Cascais
©DR

Num sítio chamado Playbowling podíamos pensar que tudo o que há para fazer é derrubar mecos com uma bola e tentar fazer um strike. Neste caso, não é bem assim. Além de bowling, há futebol, arco e flecha, bazooka ball e muito, muito mais – até uma sala de karaoke com o tema The Voice.

Preço: desde 19€/pax, para um mínimo de 17 convidados

  • Miúdos
  • Sintra
©DR

Outra sugestão que promete fazer sucesso entre a pequenada é festejar o aniversário na Quinta Pedagógica Burros do Magoito. É possível fazer um passeio de burro ou pónei no picadeiro e alimentar e interagir com os restantes animais da quinta, dos domésticos aos exóticos. Os preços começam nos 225€ (três horas) e podem chegar aos 375€ (cinco horas). Mas as salas de apoio estão totalmente equipadas, com casas-de-banho, mesas, frigorífico, microondas e um sistema de som. Além disso, valor inclui também actividades com animais para todas as crianças

Preço: 225€-375€, para um máximo de 70 convidados

+ Vida de campo na cidade: as quintas pedagógicas para visitar com os mais novos  

  • Miúdos
  • Lumiar
DR

Uma escola durante semana, um espaço para festas ao fim-de-semana. É assim o Espaço Conchas, colado ao Parque da Quinta das Conchas. São 200 metros quadrados divididos por diferentes salas para que não haja nem uma criança aborrecida. Duvida? Então anote: tem uma discoteca, uma sala para brincar com faz de conta com brinquedos e fantasias (estão lá os vestidos de princesa, mas também os fatos de super heróis), uma sala maior onde é possível ter um pequeno insuflável, além de uma sala perfeita para os pais conviverem. A pedido, o espaço disponibiliza serviço de catering (preços sob consulta) e deixa a mesa já preparada. Se houver bebés na festa, saiba que também há uma sala para eles, bem como um fraldário. O aluguer do espaço por três horas fica a 220€ com o insuflável – sem custo extra, é possível chegar 30 minutos antes da hora para organizar tudo e o mesmo acontece no fim.

Preço: 220€

  • Miúdos
  • Sintra
É verdade que eles não têm contas para pagar nem chefes difíceis de aguentar, mas um momento de relax nunca fez mal a ninguém. É isso que podem encontrar no My Little Spa, que transporta o universo dos spas dos adultos para o mundo da pequenada. Os mimos começam logo à chegada, com uma flute de sumo natural para os receber na recepção; há maquilhagem, cabeleireiro, pedicure e manicure, além da zona de relaxamento. No vestiário, os convidados encontram um kit completo personalizado, com chinelos e roupão incluídos. O espaço está preparado para receber no mínimo seis crianças e contempla ainda um lounge onde é servido um lanche. Há ainda algumas surpresas que as donas do My Little Spa, Carla Afonso e Maria do Carmo Carvalho, preferem não desvendar, mas garantem que o aniversariante tem sempre direito a um tratamento privilegiado.

Preço: entre 160€ (seis crianças) e 255€ (dez crianças) + 25€ (a partir da 11.ª criança)

Ler mais

  • Coisas para fazer
  • Grande Lisboa
Fotografia: Dotylandia

É um parque de diversão infantil, com vários equipamentos lúdicos, desde uma discoteca à medida de todas as idades até uma piscina de bolas para os mais pequenos, passando por insufláveis, um campo de futebol, um sistema modular com três níveis de altura, um espaço multimédia para crianças com mobilidade reduzida e muito mais. As festas de aniversário incluem duas horas de brincadeira e meia hora de lanche, para cantar os parabéns e comer o bolo. É obrigatório fazer reserva para um mínimo de dez crianças, entre os quatro e os dez anos.

Preço: desde 190€ 

  • Miúdos
  • Lumiar
DR

Não há quem não sonhe, e não há nada melhor que um espaço mágico como O Reino para tornar os sonhos em realidade. A festa dura cerca de três horas e inclui espaço interior e exterior, playground, castelo encantado, casinha com dois pisos, um trampolim e até um mini campo de futebol. A animação infantil, que pode incluir pinturas faciais e animadora, por exemplo, é paga à parte (a partir de 90€).

Preço: desde 255€ (dias úteis) e 300€ (fins-de-semana e feriados), para um máximo de 25 crianças e seis adultos

Ler mais

