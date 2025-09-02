Se já não está para saltar em insufláveis mas lhes reconhece a proeza de entreter (e desgastar) os miúdos, está na hora de regressar. No Hello Park, encontra uma estrutura de grande dimensão, em madeira, com um insuflável que mais parecem três. Abre todos os dias, das 09.00 à 20.00, para crianças dos quatro aos dez anos, e a entrada custa 13€/2h em dias úteis e 13€/1h ao fim-de-semana. E, claro, recebem festas! Há dez casinhas em madeira, com cadeiras e mesas que garantem todo o conforto – tudo isto a partir de 24€ por criança, dos quatro aos 14, com monitor e lanche incluído.

