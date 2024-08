Restaurantes com área infantil em Lisboa para refeições felizes

O Sheraton Lisboa tem um brunch que inclui um pequeno parque de insufláveis, piscina de bolas, legos, desenhos e tatuagens – tudo enquanto os pais podem simplesmente relaxar (sim, leu bem). O brunch, só por si, já era um óptimo plano. Mas a área SheraTOON by Playbus, disponível apenas aos domingos, é imbatível, especialmente para aqueles dias em que não sabe bem o que fazer à vida. Numa sala do hotel, no andar acima do restaurante, há três insufláveis, piscina de bolas, mesas com legos e material de desenho, música animada e monitores que garantem a ordem e a segurança da pequenada. Os pais podem entrar e brincar com os filhos, mas também podem ficar-se pelos muitos sofás do hotel – à porta desta zona, há até uma área com café e pequenos doces para que nada falte. O brunch é servido das 12.30 às 15.00, mas a área infantil abre logo às 10.30 (e termina à mesma hora do brunch). Fica a 45€ por pessoa, excepto para as crianças até aos dois anos, que é grátis, e dos três aos 12, que têm 50% de desconto.