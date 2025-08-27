Herdou o sítio e a equipa do Bounce, mas tudo o resto é novidade no Jump Yard. Aqui toda a gente salta nos 3500 metros quadrados de trampolins e outras atracções para quem gosta de adrenalina. Entre a Jump Tower, uma zona em que é possível saltar de uma plataforma para aterrar num colchão de ar, a Clip’Climb, uma área com sete paredes (uma delas dupla) possíveis para escalar, ou o Ninja Park, uma parte do armazém para os cada vez mais fervorosos adeptos do programa American Ninja Warrior, o difícil é escolher por onde começar.
Preço: 14€-22€