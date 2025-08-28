Lisboa

Subscrever
Procurar

Lisboa

Oficinas de Verão, Museu do Oriente
©DR | Museu do Oriente
©DR

Coisas grátis para fazer com crianças em Lisboa

Aproveite para dar descanso à carteira com estas sugestões de coisas grátis para fazer com crianças em Lisboa.

Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
Colaborador: Editores da Time Out Lisboa
Publicidade

Ficar fechado em casa com eles não é uma opção, mas, muitas vezes, gastar dinheiro também não. Se pensa que é impossível resolver o dilema anterior, ponha o pessimismo de lado. Nada como puxar um pouco pela cabeça para reunir os programas mais simples, mas também mais divertidos. Primeiro, lembre-se que boa parte das propostas mais coloridas andam pela rua, cada vez mais um verdadeiro museu a céu aberto para diferentes idades. Depois, siga esta lista de coisas grátis para fazer com crianças – seja visitar museus, subir às árvores ou ver a fauna e flora de um jardim.

Recomendado: Coisas grátis para fazer em Lisboa esta semana

Coisas grátis para fazer com crianças

Ir à Festa do Livro

  • Coisas para fazer
  • Belém
Ir à Festa do Livro
Ir à Festa do Livro
Fotografia: Arlindo Camacho

A 8.ª edição da Festa do Livro em Belém acontece de 4 a 7 de Setembro. O evento, de entrada livre, volta a prometer jogos didácticos, debates, sessões de autógrafos, apresentações de livros, embora sejam os concertos, sempre às 21.30, os momentos mais aguardados pelo público. No primeiro dia, é Carolina Deslandes a dar música a Belém. Na sexta-feira, dia 5 de Setembro, é a vez de Rui Veloso recordar clássicos de sempre. No dia seguinte, sábado, o cancioneiro é outro, mais ao gosto do público mais jovem, com Bárbara Tinoco a chamar para si todas as atenções. Por fim, serão os Xutos & Pontapés a fazer estremecer as janelas do palácio.

Palácio de Belém. 4-7 Set, Qui 16.00-21.00, Sex-Dom 11.00-21.00. Entrada livre

Ler mais

Ser pintor por um dia

  • Miúdos
  • Alcântara
Ser pintor por um dia
Ser pintor por um dia
MACAM

O Play Cart é um carrinho itinerante criado para proporcionar uma experiência única no MACAM, com actividades lúdicas e artísticas inspiradas nas obras das exposições e noutros espaços do museu. Nesta edição, os visitantes são convidados a registarem o que vêem, tal como o pintor José Malhoa, e darem a conhecer, através da arte, a realidade que os rodeia.

MACAM – Museu de Arte Contemporânea. 7 Set, Dom 10.30-13.00/15.00-18.00. Entrada livre

Ler mais
Publicidade

Projectar e contar histórias

  • Miúdos
  • Lisboa
Projectar e contar histórias
Projectar e contar histórias
Cinemateca Portuguesa

Antes do nascimento do cinema já existiam grandes espectáculos que atraíam o público para ver histórias mágicas projectadas num ecrã. Nesta actividade promovida pela Cinemateca Portuguesa na Biblioteca de São Lázaro, vão projectar-se histórias com vidros antigos, como faziam os lanternistas do século XIX, fazer os nossos próprios “vidros” em acetato e contar novas histórias, à luz deste maravilhoso antigo projector!

Biblioteca de São Lázaro. 13 Set, Sáb 10.30. Entrada livre, sujeita a inscrição prévia por e-mail (festival.todos.reservas@gmail.com)

Ler mais

Oficina de Equilibrismo

  • Miúdos
  • Grande Lisboa
Oficina de Equilibrismo
Oficina de Equilibrismo
Festival TODOS

Esta oficina de equilibrismo circense, dirigida pelos artistas do Cirque Inextremisteconvida os participantes a descobrir e a aperfeiçoar-se na realização de equilíbrios em diferentes materiais. Concentração, foco e alinhamento serão as bases da aprendizagem e permitirão evoluir para as diferentes figuras, em função do nível de cada um.

Ginásio da Pena. 13 Set, Sáb 10.30. Gratuito, mediante inscrição por email (festival.todos.reservas@gmail.com) ou telemóvel (+351 936 003 773).

Ler mais
Publicidade

Ocupar o Jardim Constantino

  • Coisas para fazer
  • Grande Lisboa
Ocupar o Jardim Constantino
Ocupar o Jardim Constantino
Fotografia: Nuno Correia

O Jardim Constantino, à semelhança de muitos outros jardins de bairro na cidade de Lisboa, mas também em muitas outras cidades e vilas portuguesas, é maioritariamente ocupado por homens que entre si conversam, discutem e jogam às cartas. As mulheres, quando as há, acompanham crianças, mas não se chegam a apropriar do espaço público, pelo menos nos mesmos moldes em que os homens o fazem. Perante isto, o Festival TODOS decidiu ocupar o Jardim Constantino com vozes femininas e criar um espaço de convívio aberto a todas e a todos. Com comida do mundo, artesanato, performances e outros prazeres... como um jogo de xadrez internacional!

Jardim Constantino. 13 Set, Sáb 13.00-17.00. Entrada livre

Ler mais

Dar uma volta ao mundo

  • Coisas para fazer
  • Lisboa
Dar uma volta ao mundo
Dar uma volta ao mundo
Divulgação

Este percurso cultural e gastronómico convida famílias a uma viagem única pelos sabores e culturas do mundo sem sair de Lisboa. O que se propõe são autênticas janelas para países distantes, e que passa pelos sabores marinhos japoneses, as cores das especiarias indianas ou pela curiosa mistura das ricas cozinhas italiana e francesa. Ao longo de duas horas, as famílias são convidadas a observar, ouvir, cheirar, provar e aprender com abertura e curiosidade.

Ponto de encontro: Rua Passos Manuel, 20. 14 Set, Dom 14.00. Grátis

Ler mais
Publicidade

Marcha de Todos

  • Coisas para fazer
  • Lisboa
Marcha de Todos
Marcha de Todos
Divulgação

A Marcha de Todos, uma marcha que também é um espectáculo, atravessa algumas ruas de Arroios, numa grande festa intercultural. Centenas de músicos, actores, bailarinos e transeuntes das mais diversas origens, bem como associações, colectividades, grupos profissionais e informais, marcham juntos e a várias vozes e ritmos. Desde a Praça José Fontana, onde se inicia pelas 17.00, até ao Jardim do Campo Mártires da Pátria.

Praça José Fontana. 14 Set, Dom 17.00. Gratuito

Ler mais

Conhecer a nova Roboteca de Lisboa

  • Miúdos
  • Lisboa
Conhecer a nova Roboteca de Lisboa
Conhecer a nova Roboteca de Lisboa
Goethe-Institut

Já era possível requisitar livros, revistas e jogos. A partir de 20 de Setembro, também poderá requisitar robots que convidam as famílias, e sobretudo os mais novos, a programar, brincar e aprender. É esse o lema da nova proposta do Goethe-Institut, uma Roboteca, para promover a curiosidade como competência e a tecnologia como ferramenta para o futuro. A inauguração está marcada para às 10.30, seguida de um workshop de programação de robots, brinquedos e jogos interactivos. Pensada para crianças a partir dos dez anos, jovens e os seus pais, a oficina criativa de Iniciação à Criação de Videojogos será dinamizada por Guilherme Martins, da MILL – Makers In Little Lisbon. Sim, é isso mesmo: durante duas horas, que se querem práticas e divertidas, irá aprender a programar os seus próprios jogos através de uma plataforma visual e acessível, em particular para públicos jovens. Se quiser participar, só tem de se inscrever primeiro através de telefone (218 824 510) ou e-mail (biblioteca.lisboa@goethe.de).

Goethe-Institut. 20 Set, Sáb 10.30. Entrada livre

Ler mais
Publicidade

Ver a Vitrine de Curiosidades

  • Miúdos
  • Estrela/Lapa/Santos
Ver a Vitrine de Curiosidades
Ver a Vitrine de Curiosidades
BLX

Esta exposição convida a uma reflexão profunda sobre o abandono de objectos no mar ao longo da história humana, com um foco especial na poluição marinha contemporânea. Através de um diálogo entre artefactos históricos e plásticos modernos, explora-se a poluição marinha e a prática do beachcombing, onde detritos são transformados em achados com novos significados. A presença de detritos nos oceanos, especialmente plásticos, e as consequências ecológicas do seu abandono representam um dos maiores desafios ambientais da actualidade, com impactos crescentes no nosso planeta. Enquanto alguns destes detritos permanecem depositados no “arquivo terra”, outros são recolhidos, coleccionados e categorizados, revelando histórias esquecidas e promovendo a consciencialização ambiental.

Casa do Jardim da Estrela. Até 20 Set, Ter-Sáb 10.00-18.00. Entrada livre

Ler mais

Aprender mais sobre o Plasticus maritimus

  • Miúdos
  • Estrela/Lapa/Santos
Aprender mais sobre o Plasticus maritimus
Aprender mais sobre o Plasticus maritimus
Fotografia: Mariana Valle Lima

Durante a época das grandes explorações marítimas surgiram os “gabinetes de curiosidades” que eram os lugares onde se coleccionava uma grande variedade de animais e objectos raros e desconhecidos trazidos de “outros mundos”. Nesta oficina para famílias com crianças dos 6 aos 12 anos, com orientação da bióloga Ana Pêgo, vão criar-se mini-gabinetes de curiosidades com objetcos encontrados em expedições à praia. Carapaças de animais, algas, sementes, madeira, pedaços de vidro e, como não podia deixar de ser… Plasticus maritimus!

Jardim da Estrela. 20 Set, Sáb 11.00. Entrada livre, mediante inscrição prévia por telefone (218 174 987) ou e-mail (umteatroemcadabairro.cjardimestrela@cm-lisboa.pt)

Ler mais
Publicidade

Aprender a reciclar

  • Miúdos
  • Lumiar
Aprender a reciclar
Aprender a reciclar
©DR

Com dinamização de Ana Paulo, esta actividade é pensada para famílias com crianças dos 4 aos 12 anos e inclui uma hora do conto e uma oficina de reciclagem. O objectivo é sensibilizar as crianças e os adultos para a importância de reciclar, explorando o conceito de consciência ambiental e responsabilidade.

Biblioteca Maria Keil. 1-30 Set, Seg-Sex 10.30-11.30 e 14.30-15.30. Gratuito, com inscrição prévia por e-mail (bib.mkeil@jf-lumiar.pt) ou telefone (217 589 280).

Ler mais

Ir ao mercado

  • Compras
  • Belém
Ir ao mercado
Ir ao mercado
DR

O Mercado CCB — Mostrar, Ver e Fazer — acontece aos primeiros domingos de cada mês (na edição de Natal ganha mais um dia, o sábado anterior). Da gastronomia à natureza, das ofertas para crianças ao artesanato contemporâneo, encontra sempre marcas e projectos portugueses. Os visitantes têm ainda oportunidade de ver e participar em oficinas, momentos de culinária ou dançar ao final do dia.

Centro Cultural de Belém. Até 7 Dez, 1.º Dom de cada mês 10.00-18.00. Entrada livre

Ler mais
Publicidade

Jogar basquetebol

  • Coisas para fazer
Jogar basquetebol
Jogar basquetebol
Hoopers

Já imaginou como seria marcar cestos numa obra de arte urbana? Em Lisboa e noutras localidades da área metropolitana, não precisa de imaginar: pode mesmo fazê-lo. Há cada vez mais campos desportivos, a maior parte exclusivos à prática de basquetebol, transformados em obras de arte. Com intervenções a cargo de artistas como Akacorleone, Pitanga, Samina ou a dupla Halfstudio, são um regalo para os olhos. E só tem de juntar a família (que tal crianças contra adultos?) e rumar ao campo mais próximo.

Ler mais

Praticar beachcombing

  • Coisas para fazer
Praticar beachcombing
Praticar beachcombing
Fotografia: Mariana Valle Lima

Quando era criança, Ana Pêgo brincava quase sempre no areal das Avencas, na Parede. Fazia passeios, observava as poças de maré e coleccionava tesouros naturais, que as correntes marítimas tinham transportado até à linha de costa. Desde vidro-do-mar, fosco e colorido, até vestígios curiosos de animais, como búzios, conchas e fósseis. Ainda sem saber, praticava beachcombing ou, em bom português, a arte de “pentear a praia”. A actividade naturalista ainda não tem grande tradição em Portugal, mas entusiasma cada vez mais veraneantes, que a vão abraçando em família durante todo o ano. Desafiamo-lo a fazer o mesmo, é para pequenos e grandes.

Ler mais
Publicidade

Visitar um museu

  • Museus
Visitar um museu
Visitar um museu
Fotografia: Arlindo Camacho

Há museus completamente gratuitos e depois há os que não dão o braço a torcer e onde vai ter sempre de se chegar à frente e abrir a carteira. Mas ainda há um meio termo, aqueles que dão tréguas em pelo menos um dos dias da semana ou do mês, para que possa entrar sem gastar dinheiro. Seja ao sábado, no primeiro domingo do mês ou depois de uma certa hora – há opções para tudo e não há grandes desculpas para não aderir a estas borlas. Descubra onde poderá ir em família.

Ler mais

Fazer astroturismo

  • Coisas para fazer
Fazer astroturismo
Fazer astroturismo
Fotografia: Ricardo Salvo

Custa admitir, mas tem de ser: é raro darmos conta da paisagem lá em cima, a não ser quando as notícias sobre fenómenos astronómicos pontuais – como chuvas de meteoros, eclipses e super luas – invadem as redes sociais. De repente, não há ninguém que não queira olhar para o céu, mas a beleza celestial está disponível o ano inteiro, com as suas estrelas, planetas, galáxias e cometas. Basta encontrar o sítio certo, usar binóculos ou telescópios ou, se é principiante, aproveitar o facto das estrelas mais ténues desaparecerem para poder identificar melhor as principais constelações.

Ler mais

Mais que fazer com miúdos

As melhores coisas para fazer com crianças este mês em Lisboa (e arredores)

  • Miúdos
As melhores coisas para fazer com crianças este mês em Lisboa (e arredores)
As melhores coisas para fazer com crianças este mês em Lisboa (e arredores)
Pavilhão do Conhecimento – Centro de Ciência Viva

O que não falta em Lisboa são coisas para fazer com crianças, grandes e pequenas, dentro e fora de portas. Para aproveitar os tempos livres da melhor maneira, reunimos uma data de sugestões, desde espectáculos de teatro até oficinas criativas, passeios ao ar livre e exposições mais ou menos imersivas e interactivas (já agora, estes museus para crianças em Lisboa valem a visita – e têm ar condicionado!). Junte a família e comece a planear tudo o que pode fazer em Lisboa (e arredores) nas próximas semanas.

Ler mais
Recomendado
    Também poderá gostar
    Também poderá gostar
    Publicidade
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2025 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.