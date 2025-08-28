Coisas grátis para fazer com crianças em Lisboa

A 8.ª edição da Festa do Livro em Belém acontece de 4 a 7 de Setembro. O evento, de entrada livre, volta a prometer jogos didácticos, debates, sessões de autógrafos, apresentações de livros, embora sejam os concertos, sempre às 21.30, os momentos mais aguardados pelo público. No primeiro dia, é Carolina Deslandes a dar música a Belém. Na sexta-feira, dia 5 de Setembro, é a vez de Rui Veloso recordar clássicos de sempre. No dia seguinte, sábado, o cancioneiro é outro, mais ao gosto do público mais jovem, com Bárbara Tinoco a chamar para si todas as atenções. Por fim, serão os Xutos & Pontapés a fazer estremecer as janelas do palácio.
Palácio de Belém. 4-7 Set, Qui 16.00-21.00, Sex-Dom 11.00-21.00. Entrada livre