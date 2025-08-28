Coisas grátis para fazer com crianças em Lisboa

Já era possível requisitar livros, revistas e jogos. A partir de 20 de Setembro, também poderá requisitar robots que convidam as famílias, e sobretudo os mais novos, a programar, brincar e aprender. É esse o lema da nova proposta do Goethe-Institut, uma Roboteca, para promover a curiosidade como competência e a tecnologia como ferramenta para o futuro. A inauguração está marcada para às 10.30, seguida de um workshop de programação de robots, brinquedos e jogos interactivos. Pensada para crianças a partir dos dez anos, jovens e os seus pais, a oficina criativa de Iniciação à Criação de Videojogos será dinamizada por Guilherme Martins, da MILL – Makers In Little Lisbon. Sim, é isso mesmo: durante duas horas, que se querem práticas e divertidas, irá aprender a programar os seus próprios jogos através de uma plataforma visual e acessível, em particular para públicos jovens. Se quiser participar, só tem de se inscrever primeiro através de telefone (218 824 510) ou e-mail (biblioteca.lisboa@goethe.de).

Goethe-Institut. 20 Set, Sáb 10.30. Entrada livre