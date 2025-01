Estes campos de basquetebol em Lisboa são autênticas obras de arte

Em 2021, o Município do Barreiro promoveu a reabertura do Polidesportivo Francisco do Paço. O projecto de recuperação e renovação, desenvolvido em parceria com a Hoopers, incluiu uma intervenção artística do artista setubalense Samina, que homenageia 37 figuras históricas do desporto da cidade, como os futebolistas Fernando Chalana e João Cancelo e os basquetebolistas Mike Plowden e Miguel Minhava. Além dos espaços dedicados à prática de basquetebol e futebol, a área com cerca de 1800 metros quadrados compreende ainda uma empena e a zona dos balneários.