A montra não deixa ninguém indiferente. Não é por acaso que enquanto Pedro e Benedetta se demoraram nos derradeiros acabamentos antes de abrir no Verão de 2023, muitos eram os que paravam e tentavam espreitar além da porta da FuFu. Chamam-lhe loja-atelier, precisamente porque é simultaneamente montra e espaço de trabalho. A lista de opções para entreter ou presentar os mais pequenos inclui brinquedos de praia da Scrunch Kids, em silicone e totalmente maleáveis, os rolos e cartazes para colorir da Omy e os berlindes da Billes & Co, que ao que parece também estão a chamar a atenção entre os adultos. Somam-se os livros infantis de editoras portuguesas – até agora, autênticos best-sellers. Mas o que mais brilha nestas estantes, desenhadas por Pedro Louro, a outra metade do projecto (e do casal), são as criações de Benedetta. Em 2012, criou Fulana Beltrana Sicrana, uma marca que bonecos em tecido, que tanto podem seguir a fisionomia de figuras célebres da nossa história, super-heróis, animais fofinhos ou mesmo objectos personalizados, caso o freguês queira encomendar em jeito de homenagem ou como regalo pessoal.
Rua Luciano Cordeiro, 27D. Ter-Sex 12.00-19.00, Sáb 11.00-13.00/14.30-17.00