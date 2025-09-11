Só quem está no convento sabe o que está lá dentro. E esta é uma daquelas lojas onde vale a pena pedir ajuda a quem está atrás do balcão. É que os brinquedos expostos são muito mais giros do que se imagina olhando apenas para a caixa. É o caso de uma boneca de trapo desenxabida que, vai-se a ver, e os miúdos podem pintar da cabeça aos pés: depois de ir à máquina, está como nova. Ou das flautas para levar para o banho: enchem-se com água e o som que sai varia consoante se têm mais ou menos líquido. Isto só para dar dois exemplos, porque todos os brinquedos da marca são altamente pedagógicos e obrigam as crianças a usar os neurónios. Se precisar de mais razões, basta esta: tem preços muito acessíveis. Também pode visitar a loja original, em Campo de Ourique.

CCB, Rua Bartolomeu Dias, loja 3. Seg-Sex 10.00-19.00