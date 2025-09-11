Lisboa

FuFu Loja Atelier
A brincar é que a gente se entende: lojas de brinquedos em Lisboa (e arredores)

Nestas lojas de brinquedos em Lisboa há tudo o que é preciso para mimar os miúdos e, por que não, até os crescidos.

Escrito por Editores da Time Out Lisboa
De cavalinhos de madeira a jogos tecnológicos, as lojas de brinquedos em Lisboa têm tudo o que é preciso para mimar os miúdos, dar um presente surpreendente ou entreter pais com síndrome de Peter Pan. O que é o mesmo que dizer que as crianças não vão precisar de suplicar “vá lá, vá lá”, porque os crescidos também ficam rendidos. Se quer fugir das grandes superfícies e comprar um presente verdadeiramente original, tem de conhecer estas lojas de brinquedos em Lisboa, autênticos mundos encantados para crianças. Desde um quiosque de bonecas (sim, só de bonecas) à livraria que tem livros que não são só para ler (são para brincar, desafiar, desdobrar e interagir) ou para adormecer (são para despertar a mente para coisas novas, excitar os olhos com cores, acordar o cérebro com exercícios divertidos e marcá-lo com histórias inesquecíveis), vai descobrir lojas de brinquedos para todos.

Lojas de brinquedos em Lisboa: a brincar é que a gente se entende

FuFu

  • Compras
  • Avenida da Liberdade/Príncipe Real
FuFu
FuFu
A montra não deixa ninguém indiferente. Não é por acaso que enquanto Pedro e Benedetta se demoraram nos derradeiros acabamentos antes de abrir no Verão de 2023, muitos eram os que paravam e tentavam espreitar além da porta da FuFu. Chamam-lhe loja-atelier, precisamente porque é simultaneamente montra e espaço de trabalho. A lista de opções para entreter ou presentar os mais pequenos inclui brinquedos de praia da Scrunch Kids, em silicone e totalmente maleáveis, os rolos e cartazes para colorir da Omy e os berlindes da Billes & Co, que ao que parece também estão a chamar a atenção entre os adultos. Somam-se os livros infantis de editoras portuguesas – até agora, autênticos best-sellers. Mas o que mais brilha nestas estantes, desenhadas por Pedro Louro, a outra metade do projecto (e do casal), são as criações de Benedetta. Em 2012, criou Fulana Beltrana Sicrana, uma marca que bonecos em tecido, que tanto podem seguir a fisionomia de figuras célebres da nossa história, super-heróis, animais fofinhos ou mesmo objectos personalizados, caso o freguês queira encomendar em jeito de homenagem ou como regalo pessoal.

Rua Luciano Cordeiro, 27D. Ter-Sex 12.00-19.00, Sáb 11.00-13.00/14.30-17.00

Color Square

  • Compras
  • São Sebastião
Color Square
Color Square
Teresa e Inês Figueiredo são mãe e filha. Em 2022, decidiram juntar saberes e entusiasmos para criar a Color Square, uma concept store online pensada para famílias e para quem valoriza momentos em comunidade e de ligação à natureza. Dois anos depois, a ideia ganhou corpo e morada própria no Campo Pequeno. Entre as prateleiras, há brinquedos, jogos e livros, mas também uma pequena colecção de roupa. Conjuntos de construção livre e upcycling, puzzles e jogos colaborativos, materiais para mãos criativas — dos livros de colorir ao arts & crafts— e uma cuidada selecção de títulos estrangeiros completam a oferta.

Campo Pequeno, 20. Seg-Sáb 10.30-19.00

Era uma vez um sonho

  • Compras
  • Santa Maria Maior
Era uma vez um sonho
Era uma vez um sonho
Esta marca portuguesa tem mais de 25 anos e tem também uma loja feita de trapos encantados e muitos pózinhos de feitiço da lua e do mundo imaginário de Julieta Franco, que deu vida ao sonho. Ao todo, são mais de 300 personagens feitas à mão com tecidos usados 100% algodão, tintas à base de água, não tóxicas, e enchimento anti-alérgico de alta qualidade.

Rua Augusto Rosa, 27. Seg-Dom 10.00-19.00

Petit Love Store

  • Compras
  • Alcântara
Petit Love Store
Petit Love Store
Aqui o que falta em espaço sobra em amor. Amor por brinquedos didácticos, jogos divertidos, livros coloridos e todo o tipo de objectos para animar o quarto, a mochila e o coração dos miúdos. A oferta vai dos inevitáveis peluches — de leões a fossily triceratops — a brinquedos de parede (sim, leu bem), brinquedos para a hora do banho (porque todos os banhos ficam melhor com companhia) e até moldes de praia, para desenhar na areia como um verdadeiro profissional. Entretanto, além da loja original na Lx Factory, também há Petit Love Alvalade e em Carcavelos.

Rua Rodrigues de Faria, 103. Seg-Sáb 11.00-19.30, Dom 10.00-19.00

Quiosque das Bonecas

  • Compras
  • Brinquedos e jogos
  • Chiado
  • preço 3 de 4
Quiosque das Bonecas
Quiosque das Bonecas
Nasceu em Lisboa, no Largo de São Carlos, mas entretanto assentou arraiais em Cascais, na Rua Dra Iracy Doyle. E só lá deve entrar com uma criança pela mão se estiver 100% disposto a comprar uma boneca. Caso contrário, comprará uma birra difícil de acalmar. Tudo porque as bonecas espanholas de cabelo seminatural e os respectivos acessórios são de fazer perder a cabeça (até a uma pessoa adulta). Além disso, tem puzzles, dominós e outros jogos.

Rua Dra iracy Doyle, 6A. Seg-Sex 10.00-17.30

A Vida Portuguesa

  • Compras
  • Decoração
  • Intendente
A Vida Portuguesa
A Vida Portuguesa
Não é uma loja para crianças, mas tem alguns dos brinquedos que lembramos dos tempos da nossa infância. E da infância dos nossos pais. E até dos nossos avós. A Vida Portuguesa não ressuscitou apenas marcas antigas de sabonetes e pastas de dentes: tem gaitas e fisgas, máquinas de costura e piões. Uma viagem ao passado e um mundo de objectos que fazem a diferença em qualquer quarto dos brinquedos.

Largo do Intendente Pina Marques, 23. Seg-Dom 10.30-19.30

Ponto Miúdo

  • Compras
  • Avenidas Novas
Ponto Miúdo
Ponto Miúdo
Tudo começou com o nascimento de uma loja tradicional de bairro em 1983, que veio servir de embaixadora do rico artesanato da vila alentejana de Arraiolos. Seguindo a linha da tradição, está igualmente disponível uma vasta gama de brinquedos didácticos e bonecos em croché, do elefante Dumbo ao pintainho Ju e à girafa Du, que prometem encher de alegria os mais pequenos. Entre origamis, puzzles, livros e muitos jogos, incluindo teatros de fantoches, não faltam opções.

Av. Elias Garcia, 94. Ter 10.00-15.30, Qui 10.00-18.00

Babycool

  • Compras
  • Vestuário de criança
  • Campo de Ourique
Babycool
Babycool
Precisa de um ovo para transportar a criança? A Babycool tem. Precisa de uma cadeira da papa? A Babycool tem. Um tapete para o quarto dos miúdos? Um disfarce para o Carnaval? Um brinquedo para levar para a festa de aniversário do amiguinho?Adivinhou: a Babycool tem. Podíamos continuar, mas já deve ter percebido a ideia. Esta loja é daquelas que tem tudo e um par de botas em matéria de brinquedos e puericultura. E se não tiver no momento, arranja.

Rua Tomás de Anunciação, 33B. Seg-Sáb 10.00-19.00

Bosque Feliz

  • Miúdos
  • Vendas
  • Cascais
Bosque Feliz
Bosque Feliz
Só quem conhece vai lá dar facilmente, mas há um bosque encantado que vale a pena procurar em Cascais. É o Bosque Feliz e está cheio de livros, jogos e bonecos perfeitos para encher o quarto dos brinquedos. As pedagogias alternativas Waldorf, Pikler e Montessori têm lugar de destaque nas prateleiras, bem como os materiais sustentáveis e amigos do ambiente.

Rua José Florindo, Lote 11, Loja A. Ter-Qui 10.00-13.00/14.00-18.00

Atelier da Tufi

  • Compras
  • Brinquedos e jogos
  • Campo de Ourique
Atelier da Tufi
Atelier da Tufi
Auto-intitulou-se de “a loja mais querida do bairro” desde que abriu em Campo de Ourique, já lá vão uns bons anos. Entretanto cresceu, mudou de morada (sem mudar de bairro), mas a fofura ninguém lhe tira, com os seus tecidos de padrões coloridos, as suas bandeirolas para pendurar na parede, os cestos de arrumação floridos, as almofadas personalizadas com letras, símbolos ou números, os quadros com mensagens divertidas e os brinquedos tradicionais e que não precisam de pilhas para nada. Há lá coisa mais querida do que esta.

Rua Infantaria 16, loja 58 A/B. Seg-Sáb 10.00-19.30

Lolla Kids

  • Compras
  • Brinquedos e jogos
  • Areeiro/Alameda
Lolla Kids
Lolla Kids
A Lolla Kids está de portas abertas desde 2015. Além de artigos de puericultura, moda e decoração, contempla ainda uma secção inteiramente dedicada à brincadeira, com bonecas de marcas como a Minikane e a Mrs Ertha, brinquedos em madeira, peluches, triciclos e bicicletas, puzzles e jogos e até propostas das populares Maileg, Moonie e Jelly Cat.

Av. Sacadura Cabral, 2B. Seg-Sex 10.00-13.30/15.00-19.00, Sáb 10.00-14.00/15.00-17.30

Cristina Siopa

  • Compras
  • São Sebastião
Cristina Siopa
Cristina Siopa
Se é a brincar – através dos sentidos e do faz-de-conta – que as crianças retiram a força para estar no mundo e agir com confiança, é na loja da Cristina Siopa que se encontra o verdadeiro mundo encantado dos brinquedos. Mal se abre a porta, vemos logo os protagonistas desse mundo de fantasia, dos duendes às princesas e dos fantoches aos piratas. Por entre jogos e puzzles para toda a família e uma linha de carros e camiões para brincar muitos e muitos anos, o difícil é mesmo escolher. Mas, calma, ao menos vai com a certeza de que, seja o que for, os miúdos vão gostar. Só não há Gormitis nem Winx, mas também ninguém sente a falta. Pelo menos enquanto houver material artístico genuíno e uma grande lista bibliográfica para adormecer os mais novos na hora de ir para a cama.

Rua Tomás Ribeiro, 54B. Seg-Sex 10.00-19.00, Sáb (de Novembro a Dezembro) 10.00-19.00

SigToys CCB

  • Compras
  • Belém
SigToys CCB
SigToys CCB
Só quem está no convento sabe o que está lá dentro. E esta é uma daquelas lojas onde vale a pena pedir ajuda a quem está atrás do balcão. É que os brinquedos expostos são muito mais giros do que se imagina olhando apenas para a caixa. É o caso de uma boneca de trapo desenxabida que, vai-se a ver, e os miúdos podem pintar da cabeça aos pés: depois de ir à máquina, está como nova. Ou das flautas para levar para o banho: enchem-se com água e o som que sai varia consoante se têm mais ou menos líquido. Isto só para dar dois exemplos, porque todos os brinquedos da marca são altamente pedagógicos e obrigam as crianças a usar os neurónios. Se precisar de mais razões, basta esta: tem preços muito acessíveis. Também pode visitar a loja original, em Campo de Ourique.

CCB, Rua Bartolomeu Dias, loja 3. Seg-Sex 10.00-19.00

Ursinho a Galope

  • Compras
  • Brinquedos e jogos
  • Campo de Ourique
Ursinho a Galope
Ursinho a Galope
Já têm idade para ter juízo, mas ainda compram Legos e brincam com comboios eléctricos. Os proprietários da Ursinho a Galope concretizaram um sonho antigo quando abriram esta pequena loja de brinquedos 

onde não há tablets, jogos electrónicos ou ídolos infantis dos tempos modernos, mas onde se vai perder de amores pelas caixas de música, os teatros de sombras, os peluches, os fantoches, as lanternas de projecção, os jogos de dados, os xilofones, os fogões, as fisgas e os castelos em madeira.

Rua Correia Teles, 19A/B. Ter-Sex 10.30-12.30/13.30-19.00, Sáb 10.30-13.30/14.30-19.00

Lisboa dos pequenitos

