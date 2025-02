Siga estes desfiles de Carnaval em Lisboa

Há muitos anos que o Chapitô invade e honra as ruas lisboetas. Este ano, no dia 28 de Fevereiro, a pensar no fenómeno que envolve a deslocação de pessoas e animais em busca de melhores condições, os disfarces do desfile de Carnaval são inspirados em animais de todo o mundo. Com início às 14.30 no Chapitô, o desfile, que conta com a presença da banda Farra Fanfarra, segue pelo Largo dos Loios, pela Rua de Santiago e Rua do Limoeiro, atravessando o Largo de Santa Luzia, para chegar ao Largo das Portas do Sol. Lá, vai poder assistir a uma performance dos alunos da Escola de Circo do Chapitô e depois, de volta à escola, há baile a partir das 17.30.