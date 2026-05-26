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Lisboa

USAxe Club
Fotografia: Ricardo Lopes | USAxe Club, no Lx Factory
Fotografia: Ricardo Lopes

As melhores coisas radicais para fazer em Lisboa

Saltos, sexo com desconhecidos ou escalada. Tudo depende do que se entende por “radical”, mas em Lisboa há muito para fazer.

Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
Colaborador: Rute Barbedo
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Isto não é sobre desportos, mas sobre atitude. Por isso, avisamos desde já que, se não tem queda para quedas, ou para o imprevisto, é melhor parar já de ler. Entre atirar machados a um alvo, perder-se no quarto escuro de uma discoteca, voar num túnel de vento ou até saltar de pára-quedas, a dose de adrenalina pode variar, mas a emoção está sempre garantida. Se não tem medo de alturas nem de desafios fora da caixa, veio ao sítio certo. Reunimos neste guia as actividades radicais mais entusiasmantes para quem procura fugir da rotina. Destemidos da cidade: eis as coisas radicais para fazer em Lisboa e arredores que tem obrigatoriamente de riscar da sua lista.

Recomendado: Sítios onde um adulto pode ser criança em Lisboa

Coisas radicais para fazer em Lisboa

1. Escale, salte e volte a saltar

  • Coisas para fazer
  • Sintra
Escale, salte e volte a saltar
Escale, salte e volte a saltar
Fotografia: Manuel Manso

O Quantum Park é um dos maiores parques de trampolins da Europa. A prata da casa são, claro, os trampolins, que ocupam a maior área do parque, contando com um campo de basquetebol e outro de dodge ball, uma torre de saltos, para os mais corajosos, e um percurso ninja. Ao fundo do parque, está a zona mais radical com um half-pipe para quem quiser mostrar os dotes em cima do skate, e ao lado está um air bag gigante em forma de rampa para aterrar depois de uma manobra sobre rodas. Os preços variam consoante as actividades, mas a maior parte das propostas começa nos 15€.

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2. Atire-se para um túnel de vento

Atire-se para um túnel de vento
Atire-se para um túnel de vento
DR

É “um dos maiores túneis de vento ao ar livre da Europa, perfeito para qualquer pessoa que queira voar pela primeira vez”, assegura a DreamFly, empresa que abriu em 2022 este simulador 10 metros de altura e três metros de largura no Centro Comercial Alegro Sintra. Este “sky diving seguro” é possível porque há uma máquina a soprar vento até 300 km/h, sendo a velocidade ajustada ao tamanho de cada pessoa. E não é só para adultos. A partir dos 4 anos, qualquer um pode voar. Os preços começam nos 44€ para crianças e 54€ para adultos.

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3. Acelere a fundo

  • Coisas para fazer
  • Grande Lisboa
Acelere a fundo
Acelere a fundo
©DR

Para exorcizar o pequeno acelera que há dentro de si e aumentar o ritmo cardíaco, o melhor é ir para uma pista de karting. A mais próxima da cidade é a Lisboa Kart, no antigo Kartódromo de Odivelas. São 728 metros diabólicos, de curvas e contracurvas, que o corredor mais rápido fez em 41,125 segundos. Uma corrida de 15 minutos custa 25€, mas o melhor mesmo é juntar uns amigos e fazer uma Corrida de Grupo: 40€ dão direito a dez minutos de treino e 20 voltas ao circuito. 

Raquel Dias da Silva
Raquel Dias da Silva
 Jornalista, Time Out Lisboa
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4. Arme-se em ninja

  • Coisas para fazer
  • Grande Lisboa
Arme-se em ninja
Arme-se em ninja
Mariana Valle Lima

No Jump Yard toda a gente salta. Há 3500 metros quadrados de trampolins e outras atracções para quem gosta de adrenalina. Entre a Jump Tower, uma zona em que é possível saltar de uma plataforma para aterrar num colchão de ar, a Clip’Climb, uma área com sete paredes (uma delas dupla) possíveis para escalar, ou o Ninja Park, uma parte do armazém para os cada vez mais fervorosos adeptos do programa American Ninja Warrior, o difícil é escolher por onde começar. O bilhete custa desde 15€.

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5. Experimente o breaking sem partir nada

  • Coisas para fazer
  • Benfica/Monsanto
Experimente o breaking sem partir nada
Experimente o breaking sem partir nada
Fotografia: Gabriell Vieira

Nesta escola o foco é a dança de rua e, para quem não está habituado, a coisa pode ser radical. Na Arcade, em Benfica, há lugar para entorses do breakdance ao dancehall, e ainda incursões pelo locking, popping ou hight heels. Portanto, sim, também é preciso uma aulinha de léxico contemporâneo. Saltos pelo ar e esparregatas? Também os há. Os preços começam nos 50€/1x por semana. Boa sorte.

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6. Dê uma machadada no assunto

  • Coisas para fazer
  • Alcântara
Dê uma machadada no assunto
Dê uma machadada no assunto
Fotografia: Gabriell Vieira

O ambiente é rústico e tipicamente americano, desde a decoração do espaço ao menu do restaurante. O mérito é de Colton Egbert, que resolveu trazer para Portugal este desporto made in Estados Unidos: o lançamento de machados. No USAxe Club, na Lx Factory, convém ter pontaria e 15€ por pessoa. Cada sessão dura um hora.

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7. Dê uns toques no skate

Dê uns toques no skate
Dê uns toques no skate
DR/CML

Para novatos e experientes, este é o sítio quando o assunto é o skate. Em Marvila, muito perto do prédio da Loja do Cidadão, a pista está pronta e os habituées também, muitas vezes para ajudar. No fim-de-semana (mas não só) é garantido o convívio, seja para ouvir um pouco de música, para dar uns tombos, deslizar ou aprender truques. 

Rute Barbedo
Rute Barbedo
 Jornalista

8. Passe dos 88º C para o gelo

Passe dos 88º C para o gelo
Passe dos 88º C para o gelo
Rita Chantre

Durante duas horas a actividade principal é esta: passar da sauna a 88 graus para o banho gelado e vice-versa, de forma consistente (ou não). O fresquinho divide-se por quatro banheiras – a mais quente está a 14 graus, a mais fria a dois. Se isto não é radical para as zonas mais sensíveis e as veias menos preparadas, então não sabemos. 

Rute Barbedo
Rute Barbedo
 Jornalista
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9. Torne-se um acrobata

Torne-se um acrobata
Torne-se um acrobata
DR

Do pole dance ao sling, passando pelos trapézios, tecidos e liras, os heróis deste espaço na Estefânia são o equilíbrio, a força e a flexibilidade. No Jaya, há lugar para o yoga, o pilates, mas também as artes aéreas do circo. Das cambalhotas às piruetas, vai ser um saltinho até começar a querer dar mortais sem rede.

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10. Pratique ski no Verão

  • Coisas para fazer
  • Eventos desportivos
  • Sete Rios/Praça de Espanha
Pratique ski no Verão
Pratique ski no Verão
Fotografia: Gabriell Vieira

Com morada nas Laranjeiras, a Ski Academy tem equipamentos de fitness como qualquer outro ginásio, mas também tem o charme de um chalé de montanha: a prata da casa é o simulador de ski e snowboard, com uma nova tecnologia de GPS, que nos permite pisar pistas geladas – através de um ecrã 4K e de forças físicas e biomecânicas – em qualquer altura do ano. Para experimentar pela primeira vez, a partir dos sete anos, uma sessão de 15 minutos fica a 25€. Uma sessão normal, de 30 minutos, fica por 45€, mas tem de levar botas ou alugá-las por mais 5€.

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11. Brinque ao quarto escuro

  • Noite
  • Clubes
  • Chiado/Cais do Sodré
Brinque ao quarto escuro
Brinque ao quarto escuro
©Ana Luzia

Se não tem medo do escuro e está à procura de novas experiências sem que o reconheçam, talvez esteja na altura de experimentar – ou de voltar – ao quarto escuro de um bar ou discoteca gay. O que se passa lá? Sexo com desconhecidos, ora essa. No Construction, uma das mais populares discotecas gay da cidade, pode escapar para o quarto escuro quando lhe apetecer – e depois de alguns copos, quando se sentir mais desinibido.

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12. Seja o Tarzan

  • Coisas para fazer
  • Caminhadas e passeios
  • Grande Lisboa
Seja o Tarzan
Seja o Tarzan
© Ana Luzia

O Mega Circuito do Adventure Park é um dos maiores circuitos de arborismo da Península Ibérica, embora para alguns viciados em adrenalina possa parecer uma brincadeira de crianças. Crianças com mais de 1,40 metros, entenda-se, a altura mínima para poder participar. Há obstáculos suficientes para garantir muita macacada nas árvores – ao todo são 45 obstáculos – e a acontecer a 12 metros de altura na parte mais alta do percurso. O “salto do Tarzan”, como lhe chamam no parque, é um dos mais afamados, “a simular uma liana e uma espécie de bungee jumping”, explica um dos funcionários.

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13. Suba às paredes

  • Desporto
  • Alpinismo
  • Marvila
Suba às paredes
Suba às paredes
© Diogo Garcia

Num rocódromo não há rock, mas há rochas artificiais – que é como quem diz... paredes – para poder escalar indoor antes de começar a subir falésias ou escadotes para mudar lâmpadas. Com uma parede de 4,80 metros de altura e num armazém com uma área escalável de 300 metros quadrados, a segurança no Vertigo não é feita com cordas, mas sim com colchões especiais no chão. Os cursos de escalada, com vários níveis, do iniciado ao avançado, são bons também para quem quer superar a acrofobia, o medo de lugares altos. Depois de ganhar alguma experiência em escalada aventure-se nas arribas do Farol da Guia.

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14. Surfe todos os dias do ano.

  • Desporto
  • Cascais
Surfe todos os dias do ano.
Surfe todos os dias do ano.
©DR

Já se sabe que não é fácil pôr-se de pé em cima da prancha, mas pelo menos não se vai magoar (tanto) quando cair. A Carcavelos Surf School, com mais de 20 anos, foi a primeira de muitas escolas de surf em Carcavelos e está aberta todos os dias do ano, incluindo fins-de-semana e feriados, para que nunca lhe falte tempo para aprender. Eles fornecem o material.

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15. Faça cinco desportos em um (e no sítio mais bonito)

  • Coisas para fazer
  • Grande Lisboa
Faça cinco desportos em um (e no sítio mais bonito)
Faça cinco desportos em um (e no sítio mais bonito)
Fotografia: Arlindo Camacho

Natação, escalada, rapel, saltos para a água e caminhada. O coasteering reúne uma série de actividades numa só, o que lhe poupa tempo – e certamente vontade – de se inscrever noutras coisas. O objectivo é andar como os lagartos, colado às rochas e de rocha em rocha, mas nas falésias em cima do mar, daí que seja uma das actividades rainhas da Vertente Natural, uma empresa com vários desportos radicais na Arrábida. Vai conseguir infiltrar-se nos esconderijos da zona e conhecer, por exemplo, a Enseada da Mula, ou a Boca de Tamboril, em que para lá chegar há que fazer um rapel de 20 metros em cima da água, mergulhos das rochas (a altura máxima é 8 metros) e passagens por grutas. Os preços variam consoante o número de pessoas do grupo.

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16. Dê cambalhotas sem sair da sua bolha

Dê cambalhotas sem sair da sua bolha
Dê cambalhotas sem sair da sua bolha
©Ana Luzia

É provável que na próxima acção de team building organizada pelo seu chefe, a ideia de jogar Bubble Futebol surja como alternativa ao paintball. Encare isto como a melhor forma de se vingar daquele colega irritante. A ideia é jogar futebol sem guarda-redes e com uma bola gigante à volta do corpo (o equivalente em insuflável a uma bolha de anúncios de iogurtes) que lhe ampara as quedas. No jogo não há faltas e prepare-se para dar e receber encontrões que o vão pôr de pernas para o ar e às cambalhotas pelo campo – no Parque das Nações, na Avenida de Roma, no Campo Pequeno, em Monsanto ou em Telheiras. Os preços variam consoante o tempo de brincadeira – uma hora custa 170€, mais o valor do aluguer do campo, desde 45€.

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17. Vire o volante sem sair do sítio

  • Coisas para fazer
  • Jogos e passatempos
  • Oeiras
  • preço 1 de 4
Vire o volante sem sair do sítio
Vire o volante sem sair do sítio
©DR

Não o queremos na estrada a provocar agentes da autoridade, mas sim num simulador. No Autódromo Virtual de Lisboa, com quase 20 simuladores num espaço de 300 metros quadrados, pode evitar acidentes e fazer o que bem lhe apetecer a grande velocidade ao volante, como se estivesse em várias pistas de Fórmula 1. Até as condições atmosféricas variam.

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18. Dispa-se numa sauna mista

  • Noite
  • Avenida da Liberdade/Príncipe Real
Dispa-se numa sauna mista
Dispa-se numa sauna mista
©DR

“Homens, mulheres, transgéneros com diferentes orientações sexuais e casais liberais.” A SaunApolo56 orgulha-se de ser a única sauna mista em Lisboa e talvez seja um bom sítio para visitar se está a precisar de adrenalina na sua relação “liberal”. Ou adrenalina no geral. A sauna oferece vários serviços, desde massagens a possibilidade de satisfazer várias fantasias, como a de “ser filmado em acção, sozinho ou acompanhado”. O espaço em plena Luciano Cordeiro também pode ser alugado para eventos que vão desde despedidas de solteiro/a a orgias.

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19. Wip Hairport

  • Saúde e beleza
  • Chiado/Cais do Sodré
Wip Hairport
Wip Hairport
©DR

Precisa de um corte de cabelo radical? O Wip é para almas determinadas, daquelas que abrem o site da casa, abrem a boca de espanto com a imagem em destaque (absolutamente fantástica) e fazem-se ao caminho para reproduzir algo do género no seu próprio cabelo. Claro que ninguém leva a mal se aparecer para algo menos arrojado, mas vá por nós, dizer algo como "é só para aparar as pontas" é quase sacrilégio.

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20. Surfe o asfalto

Surfe o asfalto
Surfe o asfalto
DR

Quando o mar está flat, já se pode surfar em terra – e não estamos a falar de um skate normal. O SurfSkate foi feito a pensar nos surfistas que não aguentam um dia enfadonho sem ondas e não acham piada aos skates que andam por aí. Se vai cheio de confiança para cima da prancha, o mais provável é estatelar-se no momento seguinte. Não é fácil e Rodrigo Pimentão, o representante europeu da marca, surfista desde os 14 e antigo campeão nacional de skate, diz mesmo que “ao princípio pode parecer quase impossível”. O truque está nos trucks da frente, que fazem com que o skate gire a 360 graus como uma prancha de surf, e a direcção e a velocidade controlam-se com a parte superior do corpo. Parece difícil e é, não o vamos enganar, mas é o mais próximo que pode ter de surf no alcatrão.

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