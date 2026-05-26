As melhores coisas radicais para fazer em Lisboa

Quando o mar está flat, já se pode surfar em terra – e não estamos a falar de um skate normal. O SurfSkate foi feito a pensar nos surfistas que não aguentam um dia enfadonho sem ondas e não acham piada aos skates que andam por aí. Se vai cheio de confiança para cima da prancha, o mais provável é estatelar-se no momento seguinte. Não é fácil e Rodrigo Pimentão, o representante europeu da marca, surfista desde os 14 e antigo campeão nacional de skate, diz mesmo que “ao princípio pode parecer quase impossível”. O truque está nos trucks da frente, que fazem com que o skate gire a 360 graus como uma prancha de surf, e a direcção e a velocidade controlam-se com a parte superior do corpo. Parece difícil e é, não o vamos enganar, mas é o mais próximo que pode ter de surf no alcatrão.